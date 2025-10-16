Suscribirse

Resultado millonario de la Lotería de Bogotá: ganador del premio mayor del sorteo del 16 de octubre

La Lotería de Bogotá celebró un nuevo sorteo cargado de expectativa entre los jugadores habituales.

Redacción Loterías
17 de octubre de 2025, 3:56 a. m.
La capital vivió una nueva jornada de emoción con el más reciente sorteo de su lotería tradicional.
Con una larga historia de fortuna y esperanza, la Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó su sorteo número 2816 este jueves 16 de octubre de 2025, un nuevo sorteo se llevó a cabo con $10.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los sorteos más esperados de la semana.

El juego, que tradicionalmente se lleva a cabo cada jueves a las 10:25 p. m., sigue siendo uno de los más populares del país por su alto plan de premios y su respaldo institucional.

Resultado del premio mayor, 16 de octubre de 2025

  • Número: 1601
  • Serie: 127
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 16 de Octubre de 2025

Premios millonarios en juego

El sorteo 2816 mantuvo el atractivo esquema de premios que caracteriza a la Lotería de Bogotá, el cual contempla una amplia gama de recompensas para los participantes:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos de: $500 millones
  • 3 premios secos de: $200 millones
  • 6 premios secos de: $50 millones
  • 10 premios secos de: $20 millones
  • 30 premios secos de: $10 millones

Durante los sorteos recientes, la Lotería de Bogotá ha entregado importantes premios a lo largo del país.

La Lotería de Bogotá celebró su sorteo semanal y reveló el nuevo número de premio mayor.
La noche del 16 de octubre estuvo marcada por el sorteo habitual de la Lotería de Bogotá. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá
  • 09 de octubre de 2025: 3084 con la serie 378
  • 02 de octubre de 2025: 4734 con la serie 005
  • 25 de septiembre de 2025: 8488 con la serie 217

Descuentos y canales de compra oficiales

Los ganadores deben tener en cuenta los descuentos de ley que se aplican sobre los premios de lotería:

17% de impuesto a ganadores, destinado al Fondo Financiero Distrital de Salud.

20% de retención en la fuente, a cargo de la DIAN, aplicable sobre la base gravable resultante.

Cabe destacar que los premios menores a $2.259.120 no están sujetos a retención en la fuente, aunque sí pagan el impuesto a ganadores.

