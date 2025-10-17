Loterías
Resultados del viernes 17 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Las loterías se han posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, atrayendo a miles de jugadores que cada semana buscan tentar a la suerte.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Coljuegos, entidad encargada de regular y supervisar los juegos de azar en Colombia, garantiza que cada sorteo de loterías y chances se realice con total transparencia, evitando cualquier tipo de irregularidad o duda en los resultados.
En el país, los sorteos se desarrollan a diario, incluso los fines de semana, aunque los horarios varían según la modalidad y la región. Entre los más reconocidos por los apostadores se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, todos con gran popularidad gracias a los premios millonarios que reparten.
Cada sorteo incluye además la modalidad de La Quinta, una balota adicional que acompaña a las cuatro cifras principales y que aumenta las probabilidades de ganar.
En esta jornada, El Dorado abrió el día con su sorteo de las 11:00 a.m., seguido por una segunda oportunidad a las 3:30 p.m..
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 4269
- La Quinta: 2
El Dorado Tarde
- Premio mayor:
- La Quinta:
Por su parte, los jugadores de Antioquia participaron en La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., y arrojando un nuevo resultado ganador para aquellos apostadores.
El Paisita Día
- Premio mayor:
- La Quinta:
El Paisita Noche
- Premio mayor:
No obstante, la jornada cerró con La Caribeña, donde los concursantes pudieron elegir combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.
La Caribeña Día
- Premio mayor:
- La Quinta:
La Caribeña Noche
- Premio mayor:
- La Quinta:
Un aspecto fundamental para quienes juegan es cuidar el billete del sorteo. Si se extravía o deteriora, reclamar el premio puede resultar complicado. Por ello, se recomienda conservarlo en un sitio seguro y, como precaución adicional, tomarle una fotografía que sirva como respaldo.