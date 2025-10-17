Resultados del viernes 17 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Coljuegos, entidad encargada de regular y supervisar los juegos de azar en Colombia, garantiza que cada sorteo de loterías y chances se realice con total transparencia, evitando cualquier tipo de irregularidad o duda en los resultados.

En el país, los sorteos se desarrollan a diario, incluso los fines de semana, aunque los horarios varían según la modalidad y la región. Entre los más reconocidos por los apostadores se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, todos con gran popularidad gracias a los premios millonarios que reparten.

Cada sorteo incluye además la modalidad de La Quinta, una balota adicional que acompaña a las cuatro cifras principales y que aumenta las probabilidades de ganar.

En esta jornada, El Dorado abrió el día con su sorteo de las 11:00 a.m., seguido por una segunda oportunidad a las 3:30 p.m..

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4269

La Quinta: 2

El Dorado Tarde

Premio mayor:

La Quinta:

Por su parte, los jugadores de Antioquia participaron en La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., y arrojando un nuevo resultado ganador para aquellos apostadores.

El Paisita Día

Premio mayor:

La Quinta:

El Paisita Noche

Premio mayor:

No obstante, la jornada cerró con La Caribeña, donde los concursantes pudieron elegir combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.

La Caribeña Día

Premio mayor:

La Quinta:

La Caribeña Noche

Premio mayor:

La Quinta: