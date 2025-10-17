Suscribirse

Loterías

Resultados del viernes 17 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías se han posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, atrayendo a miles de jugadores que cada semana buscan tentar a la suerte.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
17 de octubre de 2025, 4:42 p. m.
Resultados del Dorado, Paisita y Caribeña del 29 de septiembre.
Resultados del Dorado, Paisita y Caribeña del 17 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Coljuegos, entidad encargada de regular y supervisar los juegos de azar en Colombia, garantiza que cada sorteo de loterías y chances se realice con total transparencia, evitando cualquier tipo de irregularidad o duda en los resultados.

Contexto: La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes 17 de octubre

En el país, los sorteos se desarrollan a diario, incluso los fines de semana, aunque los horarios varían según la modalidad y la región. Entre los más reconocidos por los apostadores se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, todos con gran popularidad gracias a los premios millonarios que reparten.

Cada sorteo incluye además la modalidad de La Quinta, una balota adicional que acompaña a las cuatro cifras principales y que aumenta las probabilidades de ganar.

En esta jornada, El Dorado abrió el día con su sorteo de las 11:00 a.m., seguido por una segunda oportunidad a las 3:30 p.m..

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4269
  • La Quinta: 2
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 17 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

Por su parte, los jugadores de Antioquia participaron en La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., y arrojando un nuevo resultado ganador para aquellos apostadores.

El Paisita Día

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

El Paisita Noche

  • Premio mayor:

No obstante, la jornada cerró con La Caribeña, donde los concursantes pudieron elegir combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.

La Caribeña Día

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

La Caribeña Noche

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

Un aspecto fundamental para quienes juegan es cuidar el billete del sorteo. Si se extravía o deteriora, reclamar el premio puede resultar complicado. Por ello, se recomienda conservarlo en un sitio seguro y, como precaución adicional, tomarle una fotografía que sirva como respaldo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos por redadas migratorias de ICE

2. Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

3. Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

4. Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

5. Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caribeña NocheDorado MañanaDorado TardeLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.