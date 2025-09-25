Este jueves 25 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.199 de la Lotería Chontico, una de las rifas más seguidas en Colombia por sus tradicionales modalidades Día y Noche.

El resultado dejó como número ganador 4937, acompañado por el 9 en la quinta balota, cifra que rápidamente se difundió entre los jugadores habituales.

Con más de ocho mil concursos realizados, el Chontico reafirma su lugar como una de las opciones preferidas por los apostadores del país, respaldado por la continuidad de sus sorteos y la variedad de premios que ofrece.

Lotería Chontico Día| Resultados del sorteo de hoy

Premio mayor: 4937 - 9

Tres últimos: 937

Dos últimos: 37

Cifra completa: 4937

Último número: 9

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Lotería Chontico: plan de premios

De acuerdo con las reglas de la lotería, quienes logran acertar las cuatro cifras multiplican el valor de su apuesta por 4.500. En el caso de tres aciertos, la ganancia equivale a 400 veces lo jugado; dos cifras permiten obtener 50 veces el valor apostado, mientras que un único acierto se premia con cinco veces la inversión realizada.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

24 de septiembre de 2025: 1994 - 8

23 de septiembre de 2025: 6128 - 3

22 de septiembre de 2025: 1219 - 1

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

24 de septiembre de 2025: 9474 - 0

23 de septiembre de 2025: 9233 - 3

22 de septiembre de 2025: 4722 - 5

El próximo sorteo, tanto en su edición Día como Noche, se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre de 2025.