Loterías
Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8199 del 25 de septiembre
Le contamos la combinación ganadora que dejó un afortunado con el premio mayor del Chontico.
Este jueves 25 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.199 de la Lotería Chontico, una de las rifas más seguidas en Colombia por sus tradicionales modalidades Día y Noche.
El resultado dejó como número ganador 4937, acompañado por el 9 en la quinta balota, cifra que rápidamente se difundió entre los jugadores habituales.
Con más de ocho mil concursos realizados, el Chontico reafirma su lugar como una de las opciones preferidas por los apostadores del país, respaldado por la continuidad de sus sorteos y la variedad de premios que ofrece.
Lotería Chontico Día| Resultados del sorteo de hoy
Premio mayor: 4937 - 9
- Tres últimos: 937
- Dos últimos: 37
- Cifra completa: 4937
- Último número: 9
Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo de hoy
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Lotería Chontico: plan de premios
De acuerdo con las reglas de la lotería, quienes logran acertar las cuatro cifras multiplican el valor de su apuesta por 4.500. En el caso de tres aciertos, la ganancia equivale a 400 veces lo jugado; dos cifras permiten obtener 50 veces el valor apostado, mientras que un único acierto se premia con cinco veces la inversión realizada.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 24 de septiembre de 2025: 1994 - 8
- 23 de septiembre de 2025: 6128 - 3
- 22 de septiembre de 2025: 1219 - 1
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 24 de septiembre de 2025: 9474 - 0
- 23 de septiembre de 2025: 9233 - 3
- 22 de septiembre de 2025: 4722 - 5
El próximo sorteo, tanto en su edición Día como Noche, se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre de 2025.
Actualmente, tras más de ocho mil sorteos en su historial, Chontico se mantiene vigente y entre las preferidas de los colombianos, debido a la cantidad de atractivos premios que ofrece y que varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.