Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8204 del primero de octubre de 2025

Le contamos la combinación ganadora que dejó un afortunado con el premio mayor del Chontico.

Redacción Loterías
1 de octubre de 2025, 7:24 p. m.
Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy
Resultados de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Lotería Chontico

En este miércoles primero de octubre, la Lotería Chontico llevó a cabo su sorteo número 8.204, en el que la combinación ganadora estuvo marcada por el número 0598 y el dígito 0 como quinta balota.

El concurso, como es habitual, captó la atención de miles de jugadores que siguen día a día las modalidades Chontico Día y Chontico Noche, consolidando a esta rifa como una de las más tradicionales y prestigiosas del país.

Más allá de anunciar un nuevo resultado, la jornada volvió a evidenciar la fidelidad de una comunidad que deposita en cada sorteo la esperanza de alcanzar la fortuna.

Chontico Día y Noche
Resultados del último sorteo Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Plan de premios

En cuanto al plan de premios, las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado; dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado, y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: 0598 - 0

  • Tres últimos: 598
  • Dos últimos: 98
  • Cifra completa: 0598
  • Último número: 0
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MIÉRCOLES 01 de Octubre de 2025.

Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MIÉRCOLES 01 de Octubre de 2025.

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, jueves 2 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 30 de septiembre de 2025: 2618 - 6
  • 29 de septiembre de 2025: 7942 - 3
  • 28 de septiembre de 2025: 0832 - 7

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 30 de septiembre de 2025: 3937- 1
  • 29 de septiembre de 2025: 3501- 2
  • 28 de septiembre de 2025: 8451 - 8

