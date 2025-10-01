En este miércoles primero de octubre, la Lotería Chontico llevó a cabo su sorteo número 8.204, en el que la combinación ganadora estuvo marcada por el número 0598 y el dígito 0 como quinta balota.

El concurso, como es habitual, captó la atención de miles de jugadores que siguen día a día las modalidades Chontico Día y Chontico Noche, consolidando a esta rifa como una de las más tradicionales y prestigiosas del país.

Más allá de anunciar un nuevo resultado, la jornada volvió a evidenciar la fidelidad de una comunidad que deposita en cada sorteo la esperanza de alcanzar la fortuna.

Resultados del último sorteo Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Plan de premios

En cuanto al plan de premios, las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado; dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado, y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: 0598 - 0

Tres últimos: 598

Dos últimos: 98

Cifra completa: 0598

Último número: 0

Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, jueves 2 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

30 de septiembre de 2025: 2618 - 6

29 de septiembre de 2025: 7942 - 3

28 de septiembre de 2025: 0832 - 7

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche