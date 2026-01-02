Loterías

Viernes 2 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estos sorteos, supervisados por Coljuegos, la entidad reguladora de juegos de azar en Colombia, se realizan bajo estrictas normas de transparencia.

Redacción Loterías
2 de enero de 2026, 4:22 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de enero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Hoy se vive una intensa jornada de emociones para miles de apostadores en todo el país con los sorteos de las populares loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más seguidos por quienes buscan iniciar el año con buena suerte.

Los números ganadores de los sorteos del 2 de enero de 2026 fueron publicados por plataformas especializadas.

Estas tres loterías se han consolidado como referentes dentro del calendario diario de juegos de azar en Colombia. Por ejemplo, El Dorado es uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares, con jugadas tanto en la mañana como en la tarde.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3002.
  • La Quinta: 6.
YouTube video Dvl4m_YtRuQ thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita, con un fuerte arraigo regional en Antioquia y creciente participación a nivel nacional, es especialmente seguido por quienes disfrutan de sus dos sorteos diarios, uno diurno y otro nocturno.

Estos sorteos, supervisados por Coljuegos, la entidad reguladora de juegos de azar en Colombia, se realizan bajo estrictas normas de transparencia y son transmitidos cada día a través de canales oficiales, lo que permite a los apostadores verificar los resultados y reclamar los premios dentro de los plazos establecidos.

