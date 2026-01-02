Viernes 2 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Hoy se vive una intensa jornada de emociones para miles de apostadores en todo el país con los sorteos de las populares loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más seguidos por quienes buscan iniciar el año con buena suerte.

Los números ganadores de los sorteos del 2 de enero de 2026 fueron publicados por plataformas especializadas.

Estas tres loterías se han consolidado como referentes dentro del calendario diario de juegos de azar en Colombia. Por ejemplo, El Dorado es uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares, con jugadas tanto en la mañana como en la tarde.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3002.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita, con un fuerte arraigo regional en Antioquia y creciente participación a nivel nacional, es especialmente seguido por quienes disfrutan de sus dos sorteos diarios, uno diurno y otro nocturno.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

Por su parte, La Caribeña, con presencia significativa en la región Caribe y atractivos premios, mantiene la atención de miles de jugadores gracias a sus acumulados y premios secundarios.

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Estos sorteos, supervisados por Coljuegos, la entidad reguladora de juegos de azar en Colombia, se realizan bajo estrictas normas de transparencia y son transmitidos cada día a través de canales oficiales, lo que permite a los apostadores verificar los resultados y reclamar los premios dentro de los plazos establecidos.