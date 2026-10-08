Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 8 de octubre: estos son los números ganadores

Este jueves, 8 de octubre, se realizó una nueva jornada de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar que cuenta con una amplia participación en Colombia. Como es habitual, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de acertar las combinaciones ganadoras y obtener alguno de los premios disponibles.

¿Ganó? Consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre

La dinámica del juego contempla dos sorteos durante el día, lo que brinda a los participantes diferentes oportunidades para probar suerte de acuerdo con el número seleccionado y el tipo de apuesta realizada. Por esta razón, El Sinuano mantiene una importante presencia entre los juegos de lotería y chance que despiertan interés entre los apostadores del país.

Los resultados oficiales pueden revisarse a través de canales autorizados, puntos físicos de venta y plataformas digitales especializadas encargadas de divulgar las cifras ganadoras de cada sorteo.

Resultados de El Sinuano Día del 8 de octubre

Número ganador de cuatro cifras: 6585.

La Quinta: 0.

Resultados de El Sinuano Noche del 8 de octubre

Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

La Quinta: pendiente.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 8 de octubre de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: