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Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 8 de octubre de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

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Redacción Loterías
8 de octubre de 2026 a las 11:07 a. m.
Resultado Antioqueñita Día y Tarde.
Resultado Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

El resultado del sorteo de este martes ya fue revelado tras la jornada del Super Astro Sol.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 7 de octubre de 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 9791 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7884.
  • Quinta balota: 8.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 9792 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
Resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 7 de octubre de 2026: 7103 — Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 6 de octubre de 2026: 3230 — Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 5 de octubre de 2026: 4171 — Quinta balota: 5.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 7 de octubre de 2026: 9117 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 6 de octubre de 2026: 3092 — Quinta balota: 7.
  • Sorteo del 5 de octubre de 2026: 4509 — Quinta balota: 7.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 8 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.