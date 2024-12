El estilo de liderazgo de un jefe tiene un impacto directo en los niveles de motivación y desempeño de su equipo. Hay estudios que revelan que un mal estilo de liderazgo es la principal causa de rotación de personal en algunos países. En otros, donde las personas tienen miedo a renunciar, un mal estilo de liderazgo aumenta el ausentismo y disminuye la productividad, motivación y desempeño, y las personas se limitan a hacer lo mínimo para no ser despedidas y cobrar su salario a fin de mes. Además, cuando un jefe no se comunica de forma efectiva, no regula sus emociones en momentos de estrés y no desarrolla el talento de su equipo, no solo produce un impacto negativo en los resultados y las personas, sino que afecta la motivación. Estos son algunos de los consejos que los jefes pueden tener en cuenta para mantener motivados a sus equipos:

1.Conocer las motivaciones individuales de sus colaboradores. No a todas las personas las motiva lo mismo y si un jefe asume que todos sus colaboradores son iguales comete un gran error. A algunas personas las motivan los desafíos y crecer, a otras el estatus y el poder. Hay personas a las que las motiva ayudar a los demás y hacer la diferencia, a otras el crear, innovar y alcanzar metas. Estos son solo algunos ejemplos, las motivaciones de cada persona son diferentes.

Un buen líder no da por sentado que puede motivar de igual manera a todos lo que le reportan directamente e invierte tiempo en conversar, compartir con ellos y conocerlos más allá de lo laboral. Esto le permite hacer ajustes en el salario emocional de cada miembro de su equipo, el cual está compuesto por retribuciones que no son económicas y que le permiten al colaborador satisfacer sus aspiraciones y sentirse más motivado.

Adicionalmente, si el líder identifica las motivaciones y aspiraciones individuales de cada uno de sus colaboradores, los puede ayudar a comprender cómo, cuando cumplen con sus objetivos laborales, satisfacen directa o indirectamente sus deseos y necesidades individuales.