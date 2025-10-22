El 88 % de los colombianos exige acciones urgentes para frenar la deforestación, según Greenpeace

La nueva encuesta nacional sobre reducción de la deforestación realizada por Greenpeace Colombia advierte que el 88 % de los colombianos pide acciones urgentes para proteger los bosques del país. El estudio, presentado en el marco de la campaña global Respeta la Amazonía, también señala que el 84 % considera que el Gobierno debe redoblar esfuerzos para frenar la deforestación y que las empresas deben estar legalmente obligadas a garantizar que sus productos y cadenas de suministro estén libres de deforestación.

La encuesta se da a pocas semanas del inicio de la Cumbre del Clima (COP30) en Belén, Brasil, donde los líderes mundiales, incluido Colombia, discutirán medidas sobre la conservación de los bosques tropicales. “Los resultados envían un mensaje claro desde Colombia al mundo, proteger nuestros bosques y nuestra selva Amazónica es proteger el clima. La ciudadanía lo entiende: sin bosques no hay futuro”, afirmó Laura Caicedo, coordinadora de Greenpeace Colombia.

De acuerdo con el estudio, la población identifica como principales causas de la deforestación la tala e industria maderera (34 %), la agricultura industrial (24 %) y la minería y extracción de recursos (24 %). Además, el 86 % de las personas considera que los países deben trabajar juntos para poner fin a la deforestación, el 85 % apoya un nuevo plan global de acción y el 81 % confía en los acuerdos internacionales para proteger los ecosistemas.