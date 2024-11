“En las veredas La Palma, La Aurora, Pinares y Tulcán, que hacen parte del corregimiento del Vergel, abundan los cazadores, personas que siempre están al acecho para ingresar a la reserva y afectar a la fauna, en especial a los mamíferos grandes. Un vecino que me ayuda a vigilar Bongo Negro me contó que los cazadores están muy interesados en encontrar al oso, porque supuestamente su grasa tiene poderes medicinales y cada libra de grasa la pueden vender en 200.000 pesos ”, revela Ceballos.

Las montañas de Versalles son un hervidero de biodiversidad que Francisco vigila a diario. Foto: Jhon Barros.

Oídos sordos

Ceballos no se quedó de brazos cruzados. Primero le informó sobre el avistamiento del oso y el alto grado de amenaza en la que se encuentran los animales silvestres al grupo de monitoreo de Parques Nacionales Naturales (PNN), ya que Bongo Negro está ubicada en la zona de amortiguación del Parque Nacional Tamaná.

“Aunque fue muy querida, una funcionaria de Parques me respondió que su jefe no le permitía moverse al sitio porque la reserva no está dentro del área protegida, por lo cual me remitió a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la autoridad ambiental en la zona”.

El vallecaucano fue hasta Cartago para radicar la denuncia ante la CVC, una respuesta que aún no llega. “Ya han pasado más de 25 días y no ha pasado nada, no responden. Ante esto, con la corporación Serraniagua, organización ambiental comunitaria que trabaja en los seis municipios del Valle del Cauca y Chocó que conforman la Serranía de los Paraguas, tenemos pensado tomar medidas basadas en la educación ambiental”.