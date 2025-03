En un entorno cada vez más digitalizado, los ciberataques se han convertido en un riesgo estratégico. No son solo problemas tecnológicos, sino amenazas que pueden poner en jaque a toda la organización. En la urgencia de reaccionar, muchas empresas confunden tres conceptos claves que pueden marcar la diferencia entre una crisis controlada y un desastre. Aunque a menudo se usan de manera intercambiable, no son lo mismo, y entender sus diferencias es clave para sobrevivir a lo disruptivo.

En la sesión del Círculo de Mujeres quedó claro que la estrategia frente a lo disruptivo no debe ser estática. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones siguen viendo los ciberataques como problemas informáticos y no como riesgos estratégicos. Esto es un error costoso. Integrar los tres conceptos descritos en la planificación estratégica no solo mitiga posibles daños, sino que fortalece la resiliencia organizacional. Ya no se trata solo de reaccionar, sino de anticiparse a lo disruptivo.