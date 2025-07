Una apuesta rentable para las empresas y la economía

Durante años, el discurso sobre la equidad de género en el mundo laboral ha girado en torno a barreras estructurales, brechas salariales y sesgos. Y aunque esas realidades persisten y deben seguir siendo prioridad en la agenda pública, hay una dimensión del problema que está tomando fuerza: no lograr la plena participación de las mujeres en la vida empresarial y económica no es solo una injusticia, sino un mal negocio.

Sin embargo, el estudio también reveló un detalle inesperado: la presencia de dos mujeres en juntas directivas se correlacionaba con resultados más bajos. Según Idrovo, esto no se debe a las mujeres, sino a que las organizaciones aún no cuentan con estructuras que permitan sacar provecho real de la diversidad. “No basta con sumar mujeres; hay que construir entornos verdaderamente inclusivos”.

Durante la pandemia, muchas mujeres mayores de 50 años perdieron su empleo y no lograron reincorporarse, a pesar de estar en plenitud de capacidades. Braña sostiene que los estereotipos las castigan doblemente: por ser mujeres y maduras. Además, destaca que en Colombia muchas no cuentan con pensiones suficientes, por lo que terminan emprendiendo como salida económica.

La evidencia ya no deja espacio para la duda: las mujeres no solo deben estar por justicia, sino por estrategia. Sus aportes no son anecdóticos, sino estructurales. Ignorar su potencial no solo perpetúa desigualdades, sino que diluye oportunidades reales de crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad. Mantener ese estado de cosas es un mal negocio. Es mucho lo que las organizaciones pierden si no transforman la realidad de la participación de las mujeres.