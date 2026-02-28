Control, la trampa silenciosa del alto desempeño femenino

Uno de los errores más silenciosos del liderazgo no es la falta de capacidad, sino la confusión entre control y claridad. Querer tener todo bajo control suele disfrazarse de compromiso, de responsabilidad, incluso de excelencia. Muchas veces se aplaude. Pero, en no pocos casos, es otra cosa: una forma sofisticada de miedo. Miedo a equivocarse, a soltar, a que otros fallen y que ese error termine contando también como propio.

He visto este patrón con frecuencia en mujeres de alto desempeño. No porque controlemos más por naturaleza, sino porque durante mucho tiempo se nos enseñó que, para liderar, había que demostrar más. Prepararnos más. Anticiparnos más. Cubrir más frentes. El control fue durante años una estrategia de supervivencia, tanto en el trabajo como en la casa. Funcionó. Permitió abrir puertas, sostener resultados y ganar credibilidad en entornos exigentes. El problema es que, llevada demasiado lejos, esa misma estrategia empieza a jugar en contra.

Después de cierto nivel de responsabilidad, liderar ya no consiste en estar en todo ni en saberlo todo. Consiste en crear las condiciones para que otros asuman responsabilidad real. Y eso implica soltar el control. No como abandono ni desinterés, sino como una decisión consciente. Cuando un líder no suelta, no está siendo más responsable; muchas veces está impidiendo que la responsabilidad se distribuya. Todo pasa por su filtro, todo se valida arriba, todo espera aprobación. Y eso, tarde o temprano, se convierte en un cuello de botella.

Aquí es donde solemos confundir presencia con liderazgo. Estar en todas las decisiones, revisar cada detalle, intervenir antes de que algo falle puede dar una sensación de claridad, de orden, de seguridad. En la práctica, sin embargo, suele generar dependencia, lentitud y desgaste. Las personas dejan de decidir por sí mismas y aprenden a mirar hacia arriba antes que hacia adelante. La organización se vuelve reactiva, no porque falte talento, sino porque el espacio para ejercerlo se reduce.

La autoridad madura funciona de otra manera. No se ejerce desde la sobrepresencia, sino desde el criterio. Define el marco, establece prioridades, fija límites claros y confía. Y luego sostiene. Esa es, quizá, la parte más difícil del liderazgo: permitir que otros decidan, se equivoquen y aprendan, sin desaparecer ni invadir. Estar disponible sin estar encima. Acompañar sin controlar.

Este tipo de liderazgo no es intuitivo, sobre todo para quienes aprendimos que el error se paga caro. Soltar control implica aceptar que no todo saldrá como esperamos, que habrá decisiones imperfectas y que el aprendizaje también tiene costo. Pero ese costo es menor que el de concentrar toda la responsabilidad en una sola persona.

Un buen ejemplo de este liderazgo es Christine Lagarde. Fue la primera mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional y hoy preside el Banco Central Europeo, una institución en la que ninguna decisión depende de una sola persona y donde el control absoluto, sencillamente, no existe. Su liderazgo se ejerce en sistemas complejos e interdependientes, donde la autoridad no se impone: se coordina.

Lagarde no lidera prometiendo control ni certezas absolutas. Lidera estableciendo marcos claros, procesos compartidos y responsabilidades distribuidas. Decide sabiendo que los efectos no serán inmediatos, que habrá debate y que muchas decisiones serán cuestionadas antes de ser entendidas. Su autoridad no está en intervenir en todo, sino en sostener decisiones colectivas con coherencia y consistencia en el tiempo. Es un liderazgo menos visible, menos personalista, pero mucho más alineado con la realidad de los sistemas que gobierna.

Confundir control con claridad es comprensible. Soltar control exige confianza, y la confianza siempre implica riesgo. Pero sin ese riesgo, la responsabilidad nunca se distribuye del todo. Y sin responsabilidad compartida, el liderazgo se vuelve frágil, dependiente y agotador. No solo para quien lidera, sino para toda la organización.

En mi columna anterior recordaba que liderar es asumir consecuencias. Hoy quisiera plantear un paso más difícil: decidir cuándo dejar de controlar para que otros también se hagan cargo. No se trata de desentenderse, sino de ejercer la autoridad de otra manera. Para muchas mujeres, ese paso no significa perder poder. Significa usarlo mejor.

Tatiana Caycedo Amado, directora de Inversiones