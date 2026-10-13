Creer en una idea y tener el coraje de hacerla realidad

Vemos el resultado: una marca que crece, un negocio que se consolida, una mujer que logra abrirse espacio en su sector. Lo que no siempre vemos son las decisiones difíciles, las dudas, los errores, las noches en vela, los cambios de rumbo y esa mezcla de intuición y valentía que acompaña tantas veces la decisión de crear empresa.

El Círculo de Mujeres Semana Dinero me ha dado la oportunidad de conocer de cerca a empresarias extraordinarias. Mujeres al frente de compañías grandes y pequeñas, algunas construidas durante décadas y otras que apenas comienzan. Conocerlas y oír su historia me ha confirmado que no existe una sola manera de ser empresaria, ni una única forma de liderar.

Algunas lo hacen desde la determinación; otras, desde la creatividad, la sensibilidad o una enorme capacidad para convocar. Sus historias son distintas, pero comparten algo esencial: un día decidieron creer en una idea y tuvieron el coraje de convertirla en realidad. Ahí comienza el liderazgo.

Ser empresaria va mucho más allá de tener una buena idea. Significa tomar decisiones cuando no existen todas las respuestas, levantarse después de equivocarse, aprender a cambiar de rumbo y seguir avanzando sin perder de vista el propósito inicial. Y cuando una empresa crece, algo cambia: el sueño deja de ser solamente propio. Llegan personas que confían en ese proyecto, familias que dependen de él, proveedores que crecen a su lado, clientes que creen en lo que se está haciendo. Lo que comenzó como una iniciativa personal empieza a convertirse en u oportunidad para muchos. En ese momento también cambia nuestra manera de entender el liderazgo.

Ser una empresaria de alto impacto no puede medirse únicamente por la facturación, el tamaño de una compañía o el reconocimiento alcanzado. El impacto también está en los empleos generados, en el talento descubierto, en las personas que se ayudan a crecer, en las oportunidades creadas y en las puertas que se abren para quienes vienen detrás.

Es algo que admiro de muchas de las mujeres que he conocido en este camino: entendieron que crecer no consiste únicamente en llegar más lejos, sino en ampliar las posibilidades para otros. Y ahí está, para mí, una de las mayores dimensiones del liderazgo.

Construir una empresa requiere visión, disciplina y valentía. Hacerla crecer exige aprender, reinventarse y perseverar. Pero lograr que ese crecimiento trascienda a quien la creó y tenga la capacidad de transformar la vida de otros es lo que convierte una historia empresarial en una historia de verdadero impacto.

Al final, el éxito no está solamente en preguntarse hasta dónde se puede llegar. También, en mirar alrededor y reconocer a cuántos se ayuda a avanzar.