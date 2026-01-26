OPINIÓN

Daissy Amarillo

El nuevo poder empresarial: cuando la velocidad vence la experiencia

En un mercado marcado por la aceleración tecnológica, los cambios regulatorios y clientes cada vez más impacientes, el tamaño empresarial dejó de ser sinónimo de poder. En 2026, la verdadera ventaja competitiva es la velocidad para decidir, ejecutar y adaptarse.
26 de enero de 2026, 8:53 p. m.

Durante décadas, el tamaño fue sinónimo de poder. Las empresas más grandes tenían acceso a más recursos, podían invertir en tecnología, construir infraestructuras robustas, abrir mercados y conformar grandes equipos. Ser grande era ser fuerte. Incluso, parecía ser invencible. Hasta que dejó de serlo.

2026 marca un punto de quiebre: el momento en el que el tamaño comenzó a convertirse en lastre y la velocidad en superpoder. Las estructuras que antes imponían respeto hoy se mueven demasiado lento. Los procesos que parecían sofisticados se volvieron burocráticos. Y las jerarquías profundas, que durante años dieron estabilidad, hoy frenan decisiones que el mercado exige tomar de inmediato.

Las reglas del juego cambiaron. Y muchas empresas aún no se han dado cuenta.

Hoy, el mercado no premia cuántos empleados tiene una organización, sino qué tan rápido responde. No valora cuántas oficinas abre, sino qué tan ágil es para implementar cambios. No reconoce cuánto capital se invirtió en infraestructura del pasado, sino qué tan veloz se adopta la tecnología del presente. Tampoco importa cuántos años lleva una empresa en el mercado, sino qué tan rápido entiende hacia dónde va.

Las organizaciones que van a ganar en 2026 no son necesariamente las que tienen más recursos, sino las que pueden tomar una decisión estratégica en una semana, mientras otras tardan tres meses. Las que implementan nuevas tecnologías en días, mientras otras siguen atrapadas en comités de evaluación. Las que pueden ajustar su modelo de negocio en un trimestre, mientras otras aún debaten si deberían considerarlo.

La velocidad no es impulsividad. Es capacidad de ejecución sin fricción innecesaria. Es contar con sistemas que permiten moverse rápido sin caer en el caos. Es decidir, implementar, medir y ajustar en ciclos cortos. Es lograr que la estrategia se convierta en acción sin perderse en capas de aprobación ni en procesos que ya no responden a la realidad.

Los cambios económicos de este año son constantes y profundos. Las regulaciones cambian trimestralmente, no cada año. Las tecnologías se vuelven estándar en cuestión de meses. Las preferencias de los clientes evolucionan casi en tiempo real. Y la competencia ya no viene solo del mismo sector, sino de industrias completamente distintas. En este contexto, ser grande implica tener más inercia que vencer cada vez que se necesita cambiar de dirección.

Las empresas que están ganando en 2026 comparten tres rasgos claros. Primero, estructuras más planas, donde las decisiones se toman cerca de donde se ejecutan. Segundo, una cultura de experimentación que privilegia probar rápido sobre planear de manera perfecta. Y tercero, tecnología integrada que ofrece visibilidad en tiempo real y permite ajustes inmediatos.

El cliente de 2026 no tiene paciencia para estructuras lentas. Cuando surge un problema, espera una solución ahora, no después de que el caso recorra los “canales apropiados”. Cuando aparece una oportunidad, exige respuesta inmediata, no al cierre del ciclo de aprobaciones. Cuando cambian sus necesidades, espera adaptación instantánea, no una discusión en la próxima reunión trimestral.

Por eso, la pregunta clave para cualquier empresa ya no es si es grande o pequeña. La verdadera pregunta es cuánto tiempo tarda en tomar una decisión estratégica. Cuánto demora en implementar una nueva tecnología. Qué tan rápido puede cambiar de rumbo cuando el mercado lo exige. Cuántas capas de aprobación necesita para actuar.

Si las respuestas son meses, trimestres o demasiadas instancias, entonces el tamaño dejó de ser una ventaja. Se convirtió en el problema.

Las empresas que dominarán 2026 no serán las más grandes. Serán las más rápidas. Las que detectan un cambio y responden esa misma semana. Las que identifican una oportunidad y ejecutan en días. Las que se equivocan, corrigen y ajustan antes de que el error se transforme en crisis.

Porque en 2026, el mercado no premia el tamaño.

Premia la velocidad de respuesta, la agilidad para adaptarse y la capacidad real de moverse.

Daissy Amarillo B, CEO – cofounder Transintercargo Logística ltda

