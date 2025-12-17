Empresas que transforman la sociedad desde su cultura

La cultura comienza en casa. Es en el hogar donde se forjan los primeros hábitos, costumbres y valores que acompañan a una persona a lo largo de su vida. Allí aprendemos a comunicarnos, a respetar, a resolver diferencias y a relacionarnos con la autoridad. Sin embargo, aunque la familia constituye la primera escuela cultural, no es la única. La vida laboral introduce un actor determinante, las organizaciones. En ellas convergen individuos con historias, creencias y comportamientos diversos, y el reto está en convertir esa pluralidad en una cultura compartida, capaz de impactar no solo el desempeño interno, sino también la vida familiar y la sociedad en general.

Cuando una empresa define y vive principios como el respeto, la transparencia, la equidad o la corresponsabilidad, no está simplemente mejorando su ambiente laboral. Está ofreciendo a sus colaboradores la experiencia de lo que significa trabajar en un entorno sano, predecible y coherente. Esos aprendizajes, tarde o temprano, trascienden las fronteras de la oficina y se reflejan en el hogar. Un empleado que experimenta la importancia de la escucha activa en su empresa, por ejemplo, puede replicar esa práctica en su familia. De esta manera, la organización se convierte en un puente de armonía entre el trabajo y la vida cotidiana.

Las compañías tienen, por tanto, una responsabilidad que va más allá de generar resultados financieros. También son agentes de transformación social. Si bien no pueden reescribir la historia personal de cada trabajador, sí pueden ofrecer entornos donde se aprenden y se practican nuevas formas de relacionarse. Pueden mostrar que los conflictos se gestionan con diálogo y no con imposición, que la diversidad enriquece, que la confianza se construye con coherencia y que el bienestar colectivo es tan importante como la eficiencia individual.

En este proceso, los líderes ocupan un lugar decisivo. Conducir organizaciones implica tomar decisiones de las que dependen muchas personas. Por eso, un líder necesita templanza, la capacidad de mantener el equilibrio en momentos de presión y de actuar con firmeza sin perder la serenidad. También debe establecer reglas claras y asegurar que se cumplan con justicia, evitando la ambigüedad que suele generar incertidumbre y desconfianza.

Pero el liderazgo no se limita a la firmeza. Requiere humanidad, la disposición de conocer a los colaboradores, comprender sus necesidades, acompañarlos en sus procesos, motivarlos y brindar apoyo cuando lo requieren. La combinación de autoridad y empatía da lugar a un liderazgo confiable, que inspira respeto sin generar temor y que impulsa la productividad sin descuidar el bienestar.

Lo contrario también es cierto. Un líder que comunica de forma ambigua, promueve la incertidumbre o actúa de manera incoherente entre lo que dice y lo que hace, se convierte en un factor de inestabilidad. Esa pérdida de confianza no solo afecta el ambiente laboral, sino también los resultados estratégicos de la organización. La falta de comunicación asertiva genera inseguridad, desmotiva y reduce la capacidad de innovación de los equipos.

Un liderazgo bien ejercido, en cambio, fortalece el círculo virtuoso entre empresa, hogar y sociedad. Los colaboradores que se sienten escuchados, respaldados y respetados en su lugar de trabajo tienden a replicar esas mismas prácticas en sus entornos familiares. Así, las empresas contribuyen de manera indirecta a disminuir tensiones en los hogares, a mejorar la convivencia y a sembrar valores que fortalecen el tejido social.

La cultura empresarial, por tanto, no debería entenderse como un asunto interno o limitado a un área de gestión humana. Es una estrategia de sostenibilidad y de impacto social. Una organización con valores sólidos no solo atrae y retiene talento, también se proyecta como un referente de ciudadanía, demostrando que es posible conciliar productividad con humanidad.

En tiempos de cambios acelerados y de desconfianza hacia muchas instituciones, las empresas tienen una oportunidad real de asumir un rol protagónico en la construcción de una sociedad más armónica. No basta con enunciar valores en un código de ética o en una campaña interna. Es necesario que esos valores se reflejen en las decisiones, en las conversaciones y en las relaciones cotidianas. La coherencia es el verdadero motor de la cultura.

La cultura, en definitiva, no se decreta ni se impone. Se construye con hábitos, con ejemplos consistentes y con líderes conscientes del alcance de sus decisiones. Empieza en el hogar, se fortalece en la empresa y se proyecta en la sociedad. Cuando las organizaciones asumen este rol con responsabilidad, no solo aseguran su sostenibilidad y competitividad, también contribuyen a una sociedad más justa, equilibrada y humana.

Martha Cecilia Rojas R es CEO de Path & People Solutions