Enero y la ilusión financiera: decidir con criterio, no con impulso

Enero llega con un optimismo tan común como peligroso: la sensación de “ahora sí”. Estrenamos calendario, retomamos la rutina y, sin notarlo, también estrenamos excusas financieras. Es el mes en el que más fácil confundimos lo que queremos con lo que realmente nos conviene, y ese suele ser el error número uno que termina cobrando factura el resto del año.

El patrón es conocido. Aparece la promoción “imperdible”, el viaje “porque me lo merezco”, el cambio de celular “para trabajar mejor”, la inversión “segura” que alguien recomendó o el gasto silencioso más frecuente: sostener el mismo estilo de vida mientras los costos suben. Todo parece razonable, incluso inteligente. El problema no es comprar, viajar o invertir. El problema es hacerlo sin un criterio claro. En enero, ese criterio suele ser la emoción: entusiasmo, ansiedad, culpa o recompensa.

Para empresarios y familias, este error adopta una forma particular: mezclar decisiones de consumo con decisiones estratégicas. En casa se gasta para compensar el cansancio de diciembre; en la empresa, para “arrancar con fuerza”. Se aprueban presupuestos inflados, se contrata sin números, se invierte en marketing sin métricas, se aceptan créditos por liquidez sin revisar su costo real o se comprometen gastos fijos con ingresos aún inciertos. Enero es el mes perfecto para decidir con fe… y pagar luego con estrés.

La confusión entre “quiero” y “me conviene” aparece cuando no existe una regla simple para filtrar decisiones. Por eso muchas personas y negocios viven reaccionando: a la oferta, a la urgencia, al comentario ajeno o al miedo de quedarse atrás. Y reaccionar es carísimo. La solución no es volverse rígido, sino construir un filtro que proteja el flujo de caja —personal y empresarial— y permita disfrutar sin sabotearse.

Antes de comprometer dinero en enero, y durante el resto del año, conviene hacerse cuatro preguntas básicas.

¿Esta decisión aumenta mi capacidad de producir o mi tranquilidad financiera? Si solo mejora comodidad o estatus, es deseo. No es malo, pero debe tener un cupo definido. Si incrementa productividad, reduce costos o disminuye riesgos, es conveniencia. ¿De dónde sale el dinero exactamente? No “de la tarjeta” ni “del próximo mes”. ¿Proviene de un excedente real, de un presupuesto ya asignado o de endeudamiento? Si depende de un “ojalá”, es una señal de alerta. ¿Qué sacrifico al hacerlo? Toda decisión tiene un costo de oportunidad. Si compro esto, ¿dejo de ahorrar, invertir, pagar deudas o simplemente acumulo presión sobre la caja? Si no se puede nombrar el sacrificio, la decisión se está tomando a ciegas. ¿Cuál es el plan B si las cosas se complican? En la familia, ¿Qué rubro se recorta primero? En la empresa, ¿Qué gasto se congela? Si no hay plan alterno, no es conveniencia: es una apuesta.

Estas preguntas no buscan frenar el crecimiento, sino evitar que enero se convierta en un compromiso fijo que persiga durante meses. Porque el verdadero enemigo no es el gasto puntual, sino el gasto que se vuelve hábito o, peor aún, obligación.

Llevado a lo concreto, hay dos reglas simples que pueden marcar la diferencia. En las finanzas familiares, primero la calma y luego el gusto. Antes de compras grandes, conviene crear o fortalecer un fondo de respaldo equivalente a entre uno y tres meses de gastos básicos. No hace rico, pero sí libre. Muchas malas decisiones nacen del miedo a una emergencia.

En el ámbito empresarial, la regla es clara: la caja manda, la emoción espera. En enero no hay que enamorarse del plan, sino del flujo de caja. Si un gasto no tiene un objetivo medible —ventas, retención, eficiencia— o no puede evaluarse en 30 o 60 días, probablemente es vanidad o improvisación. Las empresas no quiebran por falta de ideas; quiebran por falta de caja.

El cierre puede resultar incómodo, pero es necesario: muchas personas y negocios no tienen un problema de ingresos, sino de criterio. Crecer no es gastar más; crecer es decidir mejor. El entusiasmo de inicio de año no necesita castigo, sino dirección.

Si de verdad quieres que este año se sienta distinto, empieza por una decisión que parece pequeña, pero lo cambia todo: define un filtro y respétalo. Cuando aparezca el “lo quiero ya”, respira y pregúntate con honestidad: ¿me conviene o solo me emociona? La respuesta, casi siempre, vale más que la compra.

Yanca Miranda, directora Financiera de Agost