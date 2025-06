La deuda te hará libre: Desmitificando la mayor mentira financiera de nuestra generación

Por generaciones, la idea de que la deuda es algo negativo ha sido una verdad indiscutible. En muchos hogares de clase media y trabajadora, endeudarse se asocia con irresponsabilidad, angustia financiera y un futuro incierto. En consecuencia, quienes caen en deudas suelen vivir con la urgencia de salir de ellas lo antes posible, incluso si eso significa sacrificar oportunidades valiosas. Pero, ¿y si el problema no es la deuda en sí, sino el propósito para el cual se adquiere?

En la vida cotidiana, especialmente entre los sectores populares y medios, endeudarse suele responder a una necesidad emocional antes que financiera. Es común ver personas adquiriendo créditos para comprar ropa de marca, viajar o adquirir bienes como autos o casas que, aunque representan símbolos de estatus, no generan ingresos. Estas decisiones no se toman con mentalidad estratégica, sino impulsadas por la necesidad de escapar —aunque sea momentáneamente— de una sensación persistente de escasez. Bajo esta óptica, la deuda se convierte en una cadena.

Además, existe una creencia profundamente arraigada: tener una casa o un carro es sinónimo de éxito. Muchas familias se endeudan durante décadas para pagar su vivienda o su vehículo, pensando que están invirtiendo en activos. Pero esto es un error conceptual. Un activo, por definición, es algo que pone dinero en tu bolsillo. Una casa propia o un carro, en cambio, lo sacan pues implica pagar mantenimiento, impuestos, seguros e imprevistos. No generan ingresos, y por tanto, no construyen riqueza. En estos casos, la deuda sí se vuelve una carga.

La visión cambia drásticamente cuando se observa la manera en que los empresarios y personas con mentalidad financiera sólida usan la deuda. Para ellos, el crédito no es un enemigo sino una herramienta. Se endeudan no para consumir, sino para construir. Usan la deuda para adquirir activos reales —negocios, inversiones, propiedades en arriendo— que generan ingresos. Y con esos ingresos pagan la deuda, reinvierten y les queda un excedente para sus gastos. No agrandan el hueco: construyen un edificio encima.