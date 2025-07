La polarización como arma de guerra en Colombia

Se habla mucho de la polarización, sobre todo en temas políticos. Pero, ¿nos hemos dado cuenta de cómo esta polarización en Colombia se ha vuelto un arma de guerra? Desde hace un par de años me ha interesado el estudio de los fenómenos que se producen desde el ámbito de la psiquis del ser humano frente al impacto y manipulación de sus emociones. Esto me ha llevado a encontrar cómo ya no solo se habla de guerra comunicacional, ahora estamos frente a un fenómeno mucho más impactante y destructivo: el de la guerra cognitiva.