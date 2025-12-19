Opinión

Nadie transforma nada en solitario: el liderazgo que la Amazonía nos exige

En esta columna, una reflexión sobre las tensiones entre discurso y práctica en los liderazgos que dicen defender la Amazonía, y plantea un llamado urgente a la coherencia, la acción colectiva y la responsabilidad ética en un contexto de alta polarización política.

Yenny Rodríguez Barajas
Diana Isabel Eugenia Ramírez
19 de diciembre de 2025, 2:08 p. m.
"La Amazonía no es un concepto abstracto ni un telón de fondo para debates públicos. Es un bioma vivo, hogar de millones de personas, regulador climático del continente y territorio de ancestralidad y ciencia", Diana Isabel Eugenia Ramírez, Valor Social e impacto – AECOM Latinoamérica
Este 2025 termina con múltiples lecciones, pero hay una en particular que quisiera poner sobre la mesa: el liderazgo importa tanto como el propósito que decimos defender. El problema es que, en el camino, a veces perdemos ambos. Quienes trabajamos por la Amazonía desde gobiernos, organizaciones sociales, comunidades, academia o sector privado hablamos con frecuencia de cuidado, escucha, cooperación y respeto por la vida. Sin embargo, en los espacios más complejos —aquellos donde se toman decisiones de alto impacto— no siempre actuamos de acuerdo con esos valores que proclamamos.

Y aquí aparece la parte incómoda, pero necesaria. Si de verdad queremos un liderazgo distinto, uno que incorpore de manera auténtica el cuidado, la escucha y la solidaridad, tenemos que empezar por revisarnos con honestidad. No para culparnos o debilitarnos, sino para corregir, crecer y, sobre todo, ser coherentes y más efectivos.

Este año lo confirmé en distintos escenarios: reuniones técnicas, cumbres internacionales, paneles con gobiernos y sector privado. Escuché discursos profundamente inspiradores sobre justicia climática, transición justa, sostenibilidad y defensa de la vida. Pero también observé cómo, detrás de esas palabras, emergían tensiones por el control del relato, por el liderazgo visible y por la atribución del mérito. Es ahí donde el discurso empieza a fracturarse y donde la Amazonía comienza a pagar el costo de nuestras incoherencias.

La Amazonía no es un concepto abstracto ni un telón de fondo para debates públicos. Es un bioma vivo, hogar de millones de personas, regulador climático del continente y territorio de ancestralidad y ciencia. En un lugar así, las incoherencias pesan más, porque las consecuencias también son mayores. Cuando la competencia por el protagonismo reemplaza la acción colectiva, la defensa del planeta se convierte en un medio y no en un propósito. Las palabras, que deberían movilizar, a veces hieren, cierran puertas o profundizan distancias. Lo he visto de cerca: cuando el ego sube, el impacto baja. Y la Amazonía no puede darse ese lujo.

Noticias Destacadas