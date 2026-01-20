Transformación Social

Organización social liderada por una mujer de la comunidad del Círculo de Mujeres Semana Dinero gana el Schwab Foundation Social Innovation Award en Davos, Suiza

Solo el 4 por ciento de las organizaciones ganadoras de este premio han sido de América Latina. Movilizatorio, liderada por Juliana Uribe Villegas, es la primera organización colombiana en recibir este reconocimiento en la categoría de Innovación Social Colectiva, que destaca su impacto social a escala global.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 10:55 p. m.
François Bonnici, director de la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship y Jefe de Innovación Social en el Foro Económico Mundial y Juliana Uribe Villegas, fundadora y directora ejecutiva de Movilizatorio durante la entrega del premio Schwab Foundation Social Innovation Award, en la categoría de Innovadores Sociales Colectivos del Año 2026 durante la reunión anual en Davos, Suiza.
François Bonnici, director de la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship y Jefe de Innovación Social en el Foro Económico Mundial y Juliana Uribe Villegas, fundadora y directora ejecutiva de Movilizatorio durante la entrega del premio Schwab Foundation Social Innovation Award, en la categoría de Innovadores Sociales Colectivos del Año 2026 durante la reunión anual en Davos, Suiza. Foto: Movilizatorio - A.P.I.

En un escenario reservado históricamente para jefes de Estado, líderes empresariales y tomadores de decisión global, la organización social Movilizatorio recibió el Schwab Foundation Social Innovation Award 2026, uno de los reconocimientos más importantes del mundo en innovación social, otorgado por la Schwab Foundation en alianza con el Foro Económico Mundial. Con este logro, se convirtió en la primera organización colombiana en obtener este galardón en la categoría Collective Social Innovators.

La distinción fue entregada el 20 de enero de 2026, durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, realizada en Davos, Suiza, evento que contó con la presencia de destacadas personalidades internacionales. El reconocimiento posiciona a Movilizatorio dentro de una comunidad global de 510 innovadores sociales, cuyas iniciativas han impactado positivamente a 950 millones de personas en el mundo.

La organización, fundada hace casi una década y liderada por Juliana Uribe Villegas, afiliada al Círculo de Mujeres Semana Dinero, junto a Mariana Díaz Kraus y Lina Torres, se ha enfocado en articular acción colectiva, innovación social y tecnología cívica para enfrentar desafíos interconectados, como el debilitamiento de la democracia, la crisis climática, la construcción de paz y la calidad de la información, desde una perspectiva colaborativa y con alcance global.

“Este reconocimiento me llena de orgullo por haberlo logrado siendo mujer, liderando a más mujeres, mamás y emprendedoras. Es un compromiso para seguir construyendo juntas y juntos el poder de la acción colectiva”, dijo Juliana Uribe, directora ejecutiva de Movilizatorio al recibir el premio el Schwab Foundation Social Innovation Award en Davos, Suiza. Foto: Movilizatorio- A.P.I.

Reconocimiento global

Históricamente, solo el 4 por ciento de las organizaciones ganadoras de este premio han sido de América Latina, lo que refuerza la relevancia del reconocimiento otorgado a Movilizatorio. El Foro Económico Mundial destacó su capacidad para generar impacto sistémico desde el Sur Global, mediante metodologías colaborativas, escalables y basadas en la acción colectiva.

Entre los proyectos más representativos se encuentra el Funeral de los Combustibles Fósiles, una acción simbólica y política realizada durante la Marcha Mundial por el Clima, en el marco de la COP en Belém do Pará, Brasil. La puesta en escena reunió a más de 70.000 personas, principalmente de comunidades indígenas y locales, y se convirtió en una de las imágenes más replicadas de la cumbre, en un contexto marcado por la fuerte presencia de la industria fósil.

A este trabajo se suman iniciativas como El Avispero, DigiMENTE, Métele Pedal, Colombia Cuida Colombia, la Alianza por la Democracia y la Alianza Potencia Energética, que han fortalecido redes de líderes sociales, docentes, jóvenes y organizaciones de base en América Latina y África.

Durante la ceremonia de reconocimiento, Uribe subrayó que el premio “valida los saberes, metodologías y prácticas de miles de líderes y comunidades del Sur Global” con las que han trabajado por el cambio. Actualmente, Movilizatorio ha empoderado a más de 150.000 líderes ciudadanos, impactado directamente a 670.000 personas e inspirado a millones más.

Hoy, Movilizatorio cuenta con un equipo de más de 70 profesionales distribuidos en América Latina y África, y lidera proyectos en países como Colombia, México, Chile y Sudáfrica. “Este reconocimiento me llena de orgullo por haberlo logrado siendo mujer, liderando a más mujeres, mamás y emprendedoras. Es un compromiso para seguir construyendo juntas y juntos el poder de la acción colectiva”, dijo al cierre de la ceremonia.

