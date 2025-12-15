¿Quién eres en realidad? La gerencia de tu vida más allá del cargo

Hay una verdad esencial que enfrentamos al madurar: somos los gerentes de nuestra propia vida. Cada elección consciente moldea la realidad que decidimos construir. Sin embargo, muchos se sienten a merced de las circunstancias, como si el destino enviara guiones ya escritos para ser ejecutados. Lo cierto es que tenemos un poder decisivo: elegir los caminos y, sobre todo, cómo queremos transitarlos.

Me sorprende ver a tantas personas que deciden recorrer una sola ruta. Sus vidas se estrechan hasta las paredes de la oficina, volviéndose monotemáticas; o se reducen a ciclos infinitos de quejas, donde solo existen sus dolores y problemas.

Y entonces me pregunto: ¿en qué momento olvidamos que somos seres integrales que operan en múltiples dimensiones?

La dimensión laboral es, sin duda, fundamental. Pero hay mucho más allá. ¿Qué te apasiona? ¿Qué hobbies cultivas? ¿Quién eres más allá de tu cargo o del rol que desempeñas en tu familia?

Cuando nos limitamos a un solo eje, ignoramos la riqueza de nuestro potencial. Nuestra plenitud está compuesta por diversas esferas: lo familiar, lo lúdico, lo financiero, lo espiritual, lo social. Modelos de bienestar ampliamente estudiados —como los utilizados en la medición de la pobreza multidimensional o las jerarquías de necesidades humanas— lo recuerdan con claridad: si solo somos eficientes en una dimensión, vivimos incompletos.

A menudo, el despertador de la vida suena en forma de crisis. Pero la grandeza de ser gerentes radica en reflexionar antes de llegar al colapso. No necesitamos que el edificio se derrumbe para descubrir que hemos sostenido nuestra vida en una sola columna. Elegir la prevención es un acto de protagonismo. Somos tanto, que no concibo la idea de vivir con tan poco.

Este estrechamiento interno choca con una realidad cultural innegable. La búsqueda colectiva de significado ha evolucionado. Si antes la pregunta dominante era “cómo ser rico”, hoy gira hacia “cómo ser feliz” y “cómo encontrar propósito”, priorizando el bienestar integral.

Esa sed de sentido nos lleva directamente a un límite que ni la tecnología más avanzada puede cruzar: el de la conexión profunda.

Un reciente análisis publicado en Psychology Today fue contundente: la inteligencia artificial puede simular compasión y ofrecer respuestas lógicas, pero no sustituye la empatía afectiva —esa experiencia sentida y compartida que solo surge en presencia humana—. La tecnología puede darnos recomendaciones o hacernos sentir escuchados, pero jamás reemplazará el calor de una caricia o la presencia de un amigo que escucha sin juzgar. Nuestras necesidades esenciales de afecto, vínculo y cercanía no están en el código.

Nuestro mayor acto de protagonismo es gestionar nuestra vida en todas sus facetas. Si somos brillantes en el trabajo pero estamos emocionalmente en bancarrota, hemos fallado en la gerencia más importante.

Gestionar la vida no consiste solo en añadir aquello que nos nutre —tiempo para aficiones, conversaciones profundas o espacios de autocuidado—. También es un arte de sustracción: elegir conscientemente qué soltar. Esa relación que drena energía. Ese hábito que paraliza. Esa rutina que ya no nos representa.

La vida siempre ofrece la posibilidad de ser protagonistas, no simples extras que se quejan del guion. La elección es personal, profunda y urgente.

La vida te pregunta: ¿desde qué lugar decides vivirla?