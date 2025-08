Repensar el comercio del consumo masivo al liderazgo digital

Desde mi experiencia en MOXIE y la oportunidad que he tenido de trabajar de cerca con Shopify, he visto que la verdadera transformación no pasa por lanzar campañas digitales aisladas ni por abrir nuevos canales de venta. Implica repensar el negocio desde la raíz. La pregunta que nos debemos hacer ya no es cómo vender más, sino cómo construir valor: valor para el cliente, para el equipo y para el ecosistema.