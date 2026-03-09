Mundo

Aeropuertos de Estados Unidos colapsados por cierre del Departamento de Seguridad Nacional

Varios aeropuertos sufrieron demoras en los controles de seguridad por la escasez de personal.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Cristian Mauricio Patiño Silva

Cristian Mauricio Patiño Silva

9 de marzo de 2026, 12:42 p. m.
Las filas llegaron a extenderse por más de tres horas.
Las filas llegaron a extenderse por más de tres horas. Foto: Getty Images

Este domingo se registraron largas filas en los controles de seguridad en aeropuertos de todo Estados Unidos, mientras continúa el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Esta entidad, encargada de supervisar la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), compartió fotos de las extensas filas en sus redes sociales, en las que culpa a los demócratas por el cierre en plena época de vacaciones de primavera.

Los estadounidenses ahora pierden sus vuelos debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por parte de los demócratas. Su maniobra política obliga a los patriotas oficiales de la TSA a trabajar sin paga, lo que genera dificultades económicas, ausencias y una grave escasez de personal”, dice la publicación.

Se estima que las filas en los controles de seguridad en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston se extendieron por más de tres horas ayer en la tarde, según informó el DHS.

Estados Unidos

Crisis hídrica en Texas: una ciudad industrial podría enfrentar emergencia de agua en pocos meses

Mundo

María Corina Machado confirma que estará en la posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile

Mundo

En la cuerda floja: el régimen de Nicaragua enfrenta su momento más vulnerable tras las acciones en Venezuela e Irán

Estados Unidos

Los precios de la gasolina en EE. UU. no dan tregua: subieron un 17 % desde el inicio del conflicto con Irán

Mundo

La lujosa mansión de Rihanna en Beverly Hills fue atacada a disparos. Esto se conoce hasta el momento

Deportes

Temor por la suerte de cinco mujeres futbolistas iraníes que no cantaron el himno: las obligaron a hacer saludo militar

Mundo

¿Qué lugar ocupa Cuba en la pobreza a nivel mundial? Este es el ranking

Mundo

Estados Unidos negocia un histórico acuerdo con Cuba que podría aliviar sanciones y poner fin al régimen de la isla

Mundo

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Mundo

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

Por este motivo, el aeropuerto recomendó a los pasajeros llegar entre cuatro y cinco horas antes de sus vuelos.

Asimismo, el aeropuerto informó en redes sociales que “el cierre del gobierno podría afectar las operaciones de seguridad de un día para otro, e incluso de un turno para otro”.

En el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans también se informó que, debido a las largas filas, los pasajeros debían llegar con tres horas de anticipación.

Debido a los impactos del cierre parcial del gobierno federal, la TSA está experimentando una escasez de trabajadores en el punto de control de seguridad, lo que está causando filas más largas de lo normal”, informó el aeropuerto Louis Armstrong.

También se registró una alta congestión en los aeropuertos Hartsfield-Jackson de Atlanta, Charlotte Douglas y el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.

Aeropuerto Internacional George Busch.
Aeropuerto Internacional George Busch. Foto: Getty Images

Los empleados de la TSA solo recibieron un cheque de pago parcial el 28 de febrero y perderán su primer cheque de pago completo el 14 de marzo.

Por otra parte, Lauren Bis, portavoz del DHS, dijo en un comunicado que “este caos es consecuencia directa de los demócratas y su negativa a financiar el DHS”.

Asimismo, aseguró que “estos héroes de primera línea recibieron solo parte de sus pagos a principios de mes y ahora se enfrentan a su primer pago completo no recibido, lo que les ha provocado dificultades económicas, ausencias y una grave escasez de personal”.

Esta crisis se produce luego de que el presidente Donald Trump despidiera a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y designara al senador de Oklahoma Markwayne Mullin para reemplazarla a partir del 31 de marzo.

Más de Mundo

Ubicación geográfica de Corpus Christi, Texas, en el contexto del mapa de los Estados Unidos y de su área metropolitana, punto de partida para entender la crisis de agua que enfrenta.

Crisis hídrica en Texas: una ciudad industrial podría enfrentar emergencia de agua en pocos meses

María Corina Machado y José Antonio Kast

María Corina Machado confirma que estará en la posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile

Daniel Ortega.

En la cuerda floja: el régimen de Nicaragua enfrenta su momento más vulnerable tras las acciones en Venezuela e Irán

Aumento del precio en la gasolina en Estados Unidos por conflicto con Irán.

Los precios de la gasolina en EE. UU. no dan tregua: subieron un 17 % desde el inicio del conflicto con Irán

Rihanna

La lujosa mansión de Rihanna en Beverly Hills fue atacada a disparos. Esto se conoce hasta el momento

Cinco futbolistas iraníes abandonaron el hotel donde concentraban en Australia.

Temor por la suerte de cinco mujeres futbolistas iraníes que no cantaron el himno: las obligaron a hacer saludo militar

La isla tiene cerca de 9 millones de habitantes.

¿Qué lugar ocupa Cuba en la pobreza a nivel mundial? Este es el ranking

Banderas de Cuba y Estados Unidos

Estados Unidos negocia un histórico acuerdo con Cuba que podría aliviar sanciones y poner fin al régimen de la isla

ELECCIONES 2026

“Favorita para liderar Colombia”: así analiza Bloomberg el triunfo de Paloma Valencia tras ganar la Gran Consulta por Colombia

Noticias Destacadas