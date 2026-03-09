Este domingo se registraron largas filas en los controles de seguridad en aeropuertos de todo Estados Unidos, mientras continúa el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Esta entidad, encargada de supervisar la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), compartió fotos de las extensas filas en sus redes sociales, en las que culpa a los demócratas por el cierre en plena época de vacaciones de primavera.

“Los estadounidenses ahora pierden sus vuelos debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por parte de los demócratas. Su maniobra política obliga a los patriotas oficiales de la TSA a trabajar sin paga, lo que genera dificultades económicas, ausencias y una grave escasez de personal”, dice la publicación.

Se estima que las filas en los controles de seguridad en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston se extendieron por más de tres horas ayer en la tarde, según informó el DHS.

Por este motivo, el aeropuerto recomendó a los pasajeros llegar entre cuatro y cinco horas antes de sus vuelos.

Asimismo, el aeropuerto informó en redes sociales que “el cierre del gobierno podría afectar las operaciones de seguridad de un día para otro, e incluso de un turno para otro”.

En el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans también se informó que, debido a las largas filas, los pasajeros debían llegar con tres horas de anticipación.

“Debido a los impactos del cierre parcial del gobierno federal, la TSA está experimentando una escasez de trabajadores en el punto de control de seguridad, lo que está causando filas más largas de lo normal”, informó el aeropuerto Louis Armstrong.

También se registró una alta congestión en los aeropuertos Hartsfield-Jackson de Atlanta, Charlotte Douglas y el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.

Aeropuerto Internacional George Busch. Foto: Getty Images

Los empleados de la TSA solo recibieron un cheque de pago parcial el 28 de febrero y perderán su primer cheque de pago completo el 14 de marzo.

Por otra parte, Lauren Bis, portavoz del DHS, dijo en un comunicado que “este caos es consecuencia directa de los demócratas y su negativa a financiar el DHS”.

Asimismo, aseguró que “estos héroes de primera línea recibieron solo parte de sus pagos a principios de mes y ahora se enfrentan a su primer pago completo no recibido, lo que les ha provocado dificultades económicas, ausencias y una grave escasez de personal”.

Esta crisis se produce luego de que el presidente Donald Trump despidiera a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y designara al senador de Oklahoma Markwayne Mullin para reemplazarla a partir del 31 de marzo.