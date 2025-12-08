Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo a Volodímir Zelenski, tras las críticas que recibió de Donald Trump, mostrando su escepticismo sobre detalles del plan estadounidenses para acabar con la guerra contra Rusia.

El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los mandatarios de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

La reunión, en la residencia del primer ministro británico, llegó tras varios días de conversaciones en Miami entre autoridades de Ucrania y Estados Unidos que concluyeron sin avances.

Starmer recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin del conflicto.

Antes del inicio de la reunión, Merz expresó su escepticismo sobre “algunos detalles” de las propuestas estadounidenses.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), junto con el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron, conversan al salir del número 10 de Downing Street, Londres. | Foto: AP

“Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí”, declaró.

Por su parte, Macron señaló que “el problema principal es lograr una convergencia” entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

Según Macron, esa convergencia sería necesaria “para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva”.

En concordancia con Macron, el presidente ucraniano señaló que “hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes”.

Cuestión territorial

El punto conflictivo radica en la cuestión de las posibles concesiones territoriales de Ucrania.

Un alto responsable ucraniano indicó a AFP que la cuestión territorial sigue siendo “la más problemática” para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa.

“Putin no quiere firmar ningún acuerdo” si “Ucrania no cede territorios” en Donbás, región del este de ese país tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente.

Guaranteeing real security is always a shared challenge and a shared effort. Thank you for your support!



🇩🇪🇬🇧🇺🇦🇫🇷@bundeskanzler@Keir_Starmer@EmmanuelMacron pic.twitter.com/vqLTqyGIW7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

Antes de recibir a Zelenski, Starmer insistió en que no lo presionará a que acepte el acuerdo impulsado por la administración de Trump.

“No voy a presionar al presidente” Zelenski, declaró el primer ministro británico.

El tema del uso de los activos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania habría estado en la reunión de Londres, tras la cual los cuatro dirigentes no hicieron declaraciones.

El ejecutivo europeo presentó un plan para recurrir a los activos rusos congelados en Europa, pero choca con las reticencias de Bélgica, donde tiene su sede la sociedad Euroclear, que posee unos 244.000 millones de dólares en activos rusos, de los casi 274.000 millones en la UE.

Tras la reunión en Londres, Zelenski tiene programada otra en Bruselas, este lunes, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por su parte, la ministra británica de Relaciones Exteriores Yvette Cooper, llega el lunes a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

Estos encuentros siguen a las reuniones celebradas en Miami (Estados Unidos) entre responsables ucranianos y estadounidenses, en torno al plan que Trump reveló hace tres semanas.

“Mucho trabajo por hacer”

De izquierda a derecha: el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy; y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reúnen en Londres. | Foto: AP

El plan inicial de Washington llamaba a Kiev a entregar territorio a Rusia a cambio de algunas garantías de seguridad, pero no obtuvo el respaldo de Ucrania ni de Europa.

En tanto, Moscú continuó atacando a Ucrania, donde nueve personas resultaron heridas en las últimas horas, según las autoridades de Kiev.

Zelenski dijo el sábado que sostuvo una conversación telefónica “muy sustantiva y constructiva” con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante las negociaciones en Miami.

“Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real”, añadió Zelenski.

Sin embargo, Trump criticó el domingo al presidente ucraniano. “Estoy un poco decepcionado de que Zelenski no haya leído la propuesta” de paz de Washington, aseguró.

Rusia rechazó partes del plan estadounidense y aseguró que queda “mucho trabajo por hacer”.