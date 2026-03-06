MUNDO

Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

El mandatario colombiano dio un discurso en medio de la conmemoración del ex defensor de derechos humanos en Chicago.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de marzo de 2026, 7:00 p. m.
Gustavo Petro en el discurso desde Chicago
Gustavo Petro en el discurso desde Chicago Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió este viernes, 6 de marzo, al acto público fúnebre de Jesse Jackson, uno de los pilares de la lucha por los derechos civiles fallecido a los 84 años.

En medio de su intervención, el presidente fue interrumpido en varias ocasiones por la presencia de una persona que le hizo saber en varias ocasiones que su tiempo en el atril había terminado.

En el video se puede ver como dos oferentes se le acercaron e incluso, le tocaron la mano y el hombro para que terminara.

El presidente continuó dando su discurso pese a las señas que recibió de uno de los oferentes. El presidente siguió hablando hasta del jardín de la Casa Blanca, mientras el público se levantó y aplaudía para que cerrara su intervención.

Mundo

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Ejército de Israel anuncia lanzamiento de ataque “a gran escala” sobre Teherán

Mundo

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Mundo

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

Mundo

El Mencho, el CJNG y las lecciones para Colombia

Mundo

Vladimir Putin habló con el presidente de Irán y le hizo sorpresiva petición tras tensiones con EE. UU.

Mundo

El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Mundo

El presidente Gustavo Petro asistió al acto fúnebre público de Jesse Jackson

Política

Desde EE. UU., Gustavo Petro destapó por qué generó polémica la película del almirante Padilla: “Espero que la vean”

Política

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por intervención en Venezuela: “Llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre mí”

Política

Los viajes de Petro al extranjero en medio de las elecciones: Estados Unidos y Austria en la agenda

“Yo soy como Jackson en esto de la palabra”, decía el presidente.

El presidente colombiano Gustavo Petro (centro) habla en un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026.
El presidente colombiano Gustavo Petro (centro) habla en un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026. Foto: AFP

El presidente colombiano, habló en español, el único líder extranjero que habló hasta ahora durante la ceremonia del viernes.

Entrelazó las historias de los afroamericanos en Estados Unidos y los afrolatinos en Colombia.

“No puede haber libertad sin diversidad humana”, afirmó Petro en su discurso.

Fue el primer orador al que le cortaron el micrófono porque el programa se prolongó demasiado.

El funeral en honor al reverendo Jesse Jackson comenzó a las 11 a. m. en la Casa de la Esperanza de Chicago, en el vecindario Pullman de Chicago.

Decenas de personas de todo el mundo tomaron asiento en el funeral para honrar al ícono de los derechos civiles

Más de Mundo

Columnas de humo y destrucción tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán.

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Ejército de Israel anuncia lanzamiento de ataque “a gran escala” sobre Teherán

a

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Estados Unidos hizo el mayor despliegue militar desde la invasión a Irak en 2003.

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

En Jalisco el Gobierno Estatal declaró código rojo debido a la muerte de Nemesio 'El Mencho' Oseguera.

El Mencho, el CJNG y las lecciones para Colombia

Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump

Vladimir Putin habló con el presidente de Irán y le hizo sorpresiva petición tras tensiones con EE. UU.

X

El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Gustavo Petro, presidente de Colombia

El presidente Gustavo Petro asistió al acto fúnebre público de Jesse Jackson

X

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Presidente Donald Trump

Donald Trump pide la “rendición incondicional” de Irán y elegir un líder “aceptable” para firmar la paz

Noticias Destacadas