Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió este viernes, 6 de marzo, al acto público fúnebre de Jesse Jackson, uno de los pilares de la lucha por los derechos civiles fallecido a los 84 años.

En medio de su intervención, el presidente fue interrumpido en varias ocasiones por la presencia de una persona que le hizo saber en varias ocasiones que su tiempo en el atril había terminado.

El Presidente Petro en los actos fúnebres del Rev. Jessy Jackson en Chicago, tuvieron que pagarle el micrófono para que parara de hablar. pic.twitter.com/WlLWaBx5xY — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) March 6, 2026

En el video se puede ver como dos oferentes se le acercaron e incluso, le tocaron la mano y el hombro para que terminara.

El presidente continuó dando su discurso pese a las señas que recibió de uno de los oferentes. El presidente siguió hablando hasta del jardín de la Casa Blanca, mientras el público se levantó y aplaudía para que cerrara su intervención.

“Yo soy como Jackson en esto de la palabra”, decía el presidente.

El presidente colombiano Gustavo Petro (centro) habla en un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026. Foto: AFP

El presidente colombiano, habló en español, el único líder extranjero que habló hasta ahora durante la ceremonia del viernes.

Entrelazó las historias de los afroamericanos en Estados Unidos y los afrolatinos en Colombia.

“No puede haber libertad sin diversidad humana”, afirmó Petro en su discurso.

Fue el primer orador al que le cortaron el micrófono porque el programa se prolongó demasiado.

El funeral en honor al reverendo Jesse Jackson comenzó a las 11 a. m. en la Casa de la Esperanza de Chicago, en el vecindario Pullman de Chicago.

Decenas de personas de todo el mundo tomaron asiento en el funeral para honrar al ícono de los derechos civiles