Atención: se registró fuerte temblor en Filipinas que alcanzó una magnitud de 6,4 grados

Hasta el momento se ha descartado una alerta de tsunami y las autoridades no reportan daños en infraestructuras de las poblaciones cercanas ni víctimas causadas por el pánico que generan los temblores de tierra.

Terremoto en Marruecos deja casi 3 mil muertos

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El fuerte movimiento telúrico causó devastación en varias zonas de Marruecos. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Pero en algunas zonas aisladas, los residentes se quejan de no haber recibido ningún tipo de ayuda.

“Nos sentimos completamente abandonados, nadie ha venido a ayudarnos. Nuestras casas se derrumbaron y no tenemos adónde ir ¿Dónde va a vivir toda esta pobre gente?”, se lamenta Khadija, residente de este pueblo de difícil acceso, tapándose la cara con su velo.

“El Estado no ha venido, no hemos visto a nadie. Después del terremoto, vinieron a contar el número de víctimas. Desde entonces, no queda ni uno. Ni protección civil, ni fuerzas de socorro. Nadie está aquí con nosotros”, abunda Mouhamed Aitlkyd entre los escombros.