Avión de la Fuerza Aérea de Bolivia se estrelló contra varios carros cerca del aeropuerto de La Paz; decenas de heridos y fallecidos

Los videos del incidente fueron rápidamente compartidos en las redes sociales.

Redacción Mundo
27 de febrero de 2026, 7:35 p. m.
El avión se estrelló alrededor de las 6 de la tarde de este viernes.
El avión se estrelló alrededor de las 6 de la tarde de este viernes. Foto: Tomada de redes sociales

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en la tarde de este viernes, 27 de febrero, en las inmediaciones del aeropuerto El Alto, en la ciudad de La Paz, en Bolivia. La aeronave impactó con varios vehículos que circulaban por la zona comercial donde ocurrió el incidente.

Al menos 15 fallecidos y 30 personas heridas resultaron del choque, de acuerdo con las informaciones oficiales hasta el momento, que pueden variar conforme pasa el tiempo.

De acuerdo con la información de las autoridades de Bolivia, el accidente ocurrió cerca de las 6 p. m. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato para atender el fuego y los posibles heridos en la zona.

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Las autoridades notificaron sobre el cierre del aeropuerto mientras se llevan a cabo las labores de investigación preliminar y el levantamiento de los vehículos y escombros en el lugar.

Minutos más tarde de lo ocurrido, la aerolínea pública del país, Boliviana de Aviación (BoA), emitió un comunicado al respecto en que anunció “a la población que el Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria, debido a un incidente registrado con una aeronave en pista”.

x
Los informes preliminares anunciaron la muerte de al menos 15 personas. Foto: Tomada de redes sociales

“Aclaramos que la aeronave involucrada no pertenece a nuestra compañía”, se lee en el informe.

Revelan la causa del accidente de avión de Satena que dejó 15 muertos: “Volaba por debajo del relieve”

“Si bien esta situación es completamente ajena a las operaciones de BoA, el cierre temporal del aeropuerto podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en algunos de nuestros vuelos desde y hacia la ciudad de La Paz, hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación”, asegura el comunicado.

x
Los primeros en informar fueron vecinos y transeúntes que compartieron las imágenes por redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales

“Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros”, complementa. “Recomendamos a nuestros clientes mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales y contactar a nuestro call center o puntos de venta autorizados para conocer el estado actualizado de sus vuelos”.

El accidente, según reportan algunos medios locales, ocurrió cuando la aeronave Hércules del ejército se disponía a aterrizar. Los vecinos comentaron en entrevistas que el avión tocó el suelo, pero no pudo frenar; se presume que fue debido a que la pista está cubierta de hielo por las gélidas temperaturas durante los últimos días.

No obstante, todos los detalles de lo ocurrido serán brindados por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en las próximas horas. Por el momento, la cantidad de muertos y fallecidos puede variar.

