Capturan en Bolivia a uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y considerado como uno de los criminales más importantes del Cono Sur, fue detenido este viernes en Bolivia, informó una fuente del Ministerio de Gobierno boliviano a la AFP.

Marset permanecía prófugo desde 2023 y se sospechaba que se movía entre varios países de Sudamérica, entre ellos Venezuela, Paraguay y Brasil.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por información que condujera a su captura. La investigación es considerada la mayor operación contra el tráfico de cocaína en la historia de Paraguay.

“Sebastián Marset fue detenido este viernes en la madrugada en un operativo de la Policía boliviana”, indicó un funcionario del gobierno que pidió mantener su identidad en reserva.

Cartel de búsqueda de Sebastian Marset. Foto: DEA

La captura se produjo en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde se desplegó un amplio operativo policial con la participación de cientos de agentes. Además del narcotraficante uruguayo, otras cuatro personas fueron detenidas durante la redada.

Tras su arresto, Marset fue trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru, desde donde fue conducido a un avión con matrícula estadounidense, según fuentes del Ministerio de Gobierno boliviano.

Por su parte, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, señaló que su país también gestionará la extradición del narcotraficante, aunque indicó que es probable que finalmente sea enviado a Estados Unidos.

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“No sería raro que haya un acuerdo de alto nivel, por la gravedad del delito, para que vaya a Estados Unidos o eventualmente sea extraditado a Paraguay. Lo importante es que ya está detenido”, afirmó Riera.

El capo ya había cumplido una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Posteriormente, en 2019, emigró a Bolivia y luego se radicó en Paraguay, aunque se desplazaba con frecuencia por varios países del Cono Sur.

En julio de 2023 había huido de la casa donde residía en Santa Cruz un día antes de un megaoperativo de la policía boliviana para capturarlo, junto con su esposa y sus hijos.

Sebastian Marset escoltado por agentes de la DEA y la Interpol. Foto: Captura X @senad_paraguay

La DEA había anunciado en mayo de 2025 la apertura de un acta de acusación contra Marset por “lavado de dinero” procedente de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

Las investigaciones de las autoridades estadounidenses indican que el narcotraficante uruguayo lideró una red que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa.

Cartwright Weiland, un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, señaló entonces que el uruguayo era “uno de los fugitivos más buscados en todo el Cono Sur” y “objeto central de una importante investigación sobre el crimen organizado en Paraguay”.

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Cabe recordar que Marset es uno de los señalados por el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022. Por este caso, Colombia ha condenado a siete personas, mientras que también se han registrado detenciones en Venezuela y El Salvador.

La captura de Marset pone fin a más de dos años de búsqueda internacional y representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la región en los últimos años.

*Con información de AFP.