EE. UU. detiene a un hombre en México que acababa de entrar a la lista de los 10 más buscados

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció este jueves la detención en México de un estadounidense acusado del asesinato de dos mujeres, apenas una hora después de entrar en la lista de los 10 fugitivos más buscados.

Se trata de Samuel Ramírez Jr., de 33 años, que fue detenido en Culiacán el martes, “apenas 1 hora y 13 minutos después de haber sido añadido (...) a la lista de los diez fugitivos más buscados”, explicó el comunicado del FBI.

Ramírez es ciudadano estadounidense, nacido en California, y fue deportado al estado de Washington, donde está acusado de haber asesinado a tiros a dos mujeres en un bar en mayo de 2023.

Según información oficial del FBI, Ramírez es buscado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, en Federal Way. En el ataque también resultó herida una tercera persona.

Tras el crimen, el sospechoso huyó del estado de Washington hacia Lake Havasu City y posteriormente cruzó la frontera hacia México, donde permaneció prófugo durante casi tres años.

Las autoridades estadounidenses emitieron una orden de arresto estatal pocos días después del ataque y, más tarde, en noviembre de 2025, una orden federal por el delito de huida ilegal para evitar el procesamiento judicial.

Recompensa millonaria

El FBI había incluido recientemente a Ramírez en la lista de los “Diez Fugitivos más Buscados”, una estrategia creada en 1950 para facilitar la captura de criminales peligrosos mediante difusión pública y recompensas económicas. En este caso, las autoridades ofrecían hasta un millón de dólares por información que condujera a su arresto.

La detención fue confirmada por autoridades mexicanas, quienes indicaron que el operativo en Culiacán contó con la participación de distintas instituciones de seguridad del país, como la Guardia Nacional y la Fiscalía.

Será devuelto a Estados Unidos

Después de su captura, Ramírez fue trasladado nuevamente a Estados Unidos, donde aterrizó en Seattle y quedó bajo custodia de las autoridades locales. Allí enfrentará cargos por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y tentativa de homicidio.

Las autoridades estadounidenses destacaron que la captura demuestra la efectividad de la cooperación internacional en la búsqueda de fugitivos que intentan evadir la justicia cruzando fronteras. También subrayaron que el programa de los más buscados sigue siendo una de las principales herramientas para localizar criminales considerados peligrosos.

El hombre pasará sus días en una carcel norteamericana. Foto: Getty Images

*Con información de AFP.