Este es el paradero del hombre que se estrelló alrededor de la Casa Blanca, ¿por qué sigue cerrado el perímetro?

Una alerta de seguridad se activó en la mañana de este miércoles en los alrededores de la Casa Blanca, en la capital de Estados Unidos, luego de que un vehículo chocara en una de las barreras de seguridad instaladas cerca de la casa presidencial.

Según el Servicio Secreto de Estados Unidos, el hecho ocurrió hacia las 6:30 de la mañana, cuando una camioneta se estrelló contra una barrera de seguridad ubicada cerca de Connecticut Avenue y H. Street, al norte del complejo presidencial.

En el lugar del incidente, el Servicio Secreto mantiene varios anillos de seguridad con barreras vehiculares diseñadas para detener autos a alta velocidad. Tras el choque, agentes cerraron temporalmente el acceso a peatones y turistas en zonas cercanas del perímetro norte.

El conductor permanece detenido

Tras el impacto, agentes del Servicio Secreto y oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Washington acudieron al lugar y detuvieron al conductor del vehículo.

La agenda del presidente Trump no se vio afectada por el incidente. Foto: Getty Images via AFP

Las autoridades informaron que el sospechoso fue puesto bajo custodia y permanece bajo interrogatorio mientras se determina si el choque fue accidental o intencional. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se reportaron personas heridas como consecuencia del incidente.

Por ahora, la identidad del sospechoso no ha sido revelada públicamente. El caso sigue bajo investigación y se espera que en las próximas horas se definan posibles cargos criminales contra el conductor.

Seguridad en la Casa Blanca

El impacto de la camioneta activó inmediatamente los protocolos de seguridad alrededor de la Casa Blanca. Como parte de las medidas preventivas, las autoridades cerraron temporalmente varias calles cercanas y acordonaron el área mientras se evaluaba el vehículo y se verificaba que no representara una amenaza adicional.

Equipos especializados en explosivos inspeccionaron la camioneta antes de declarar la zona segura, lo que permitió levantar parte de las restricciones de tránsito en el sector.

El suceso ocurre en un contexto de mayor vigilancia en instalaciones gubernamentales de Estados Unidos, debido a distintas tensiones internacionales y a recientes incidentes de seguridad en el país.

La Casa Blanca cuenta con múltiples anillos de protección, entre ellos barreras vehiculares, controles policiales y vigilancia permanente del Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente y de las instalaciones federales más sensibles del país.

Aunque el perímetro fue cerrado por precaución durante varias horas, las autoridades indicaron que la situación quedó bajo control y no existe una amenaza activa para la sede del Gobierno estadounidense.