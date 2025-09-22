Carlos Gurrola, el hombre que murió tras supuesta broma de sus compañeros de trabajo: le cambiaron bebida por un desengrasante

Indignación, tristeza y rechazo es lo que hay en México por el caso de Carlos Gurrola, conocido como ‘Papayita’, quien murió después de que sus compañeros de trabajo le hicieran una ‘broma’.

El hombre, según han indicado varios medios de ese país, bebió de una botella que al parecer tenía desengrasante, lo que lo llevó a estar 19 días internado en el hospital, hasta que finalmente perdió la batalla.

Ahora, todo se centra en establecer cómo ocurrió todo y las autoridades trabajan para esclarecer el caso, pero las cosas apuntan hacia una sola dirección: fueron sus compañeros en medio de un aparente ambiente de bullying.

Carlos Gurrola, hombre que falleció en México tras ingerir desengrasante en medio de una supuesta broma por parte de sus compañeros de trabajo. | Foto: X: @CarneDeAzucar

Gurrola tenía 47 años de edad y trabajaba como personal de limpieza, estaba subcontratado para prestar sus servicios en una plaza comercial. Con lo que recibía allí, la víctima ayudaba a su familia, pero todo cambió el pasado 30 de agosto.

Ese día, el hombre tuvo su jornada laboral común y corriente, todo avanzaba de la mejor forma hasta que Llegó la hora de almuerzo. Después de comer sus alimentos, Carlos bebió un suero que había llevado para reponerse.

Tras probar un poco, el sujeto sintió que la bebida tenía un sabor muy extraño, de acuerdo con algunos testimonios. Poco después, Gurrola comentó a sentirse un poco mal, la situación se fue agravando.

Finalmente, fue trasladado hasta un centro hospitalario, donde recibió atención médica de inmediato. Después de realizar los primeros análisis, los trabajadores de la salud confirmaron que tenía un daño irreversible en varios de sus órganos vitales.

Muere tras presunta broma con químicos en #Torreón



Carlos Gurrola, trabajador de limpieza de 47 años, falleció tras 19 días hospitalizado por ingerir desengrasante industrial que presuntamente le sirvieron sus compañeros “a modo de broma”.



El hecho ocurrió en su centro de… pic.twitter.com/reJAF6Yzjw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025

Al parecer, la víctima sufrió quemaduras internas por la bebida que ingirió, ya que en verdad no era suero, sino que supuestamente sus compañeros, con el objetivo de hacerle una broma, cambiaron el contenido de la botella y la llenaron con desengrasante.

Carlos luchó por su vida durante 19 días, hasta que finalmente falleció, una noticia que ha generado gran conmoción y tristeza en México.

Con el paso de los días, se han ido conociendo nuevos detalles del caso. La familia de la víctimas aseguró que esta no era la primera vez que los compañeros del trabajo le hacían este tipo de ‘bromas’ al hombre.

Según las denuncias, Gurrola sufría de bullying y acoso en su trabajo: le robaban su comida, le escondían el celular, le dañaban la bicicleta, lo agredían verbalmente, entre otras cosas.

Por ello, la familia del hombre, especialmente su mamá, ha exigido justicia para que lo ocurrido no quede en la impunidad y los responsables paguen por lo que hicieron, un llamado al que se ha unido la comunidad mexicana.

Por el momento, las autoridades ya abrieron una investigación y están recolectando material probatorio que ayude a confirmar qué fue lo que sucedió con el hombre y si es verdad que era acosado en el trabajo.