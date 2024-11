Colombianos cuentan en SEMANA su experiencia con las trágicas inundaciones en Valencia. “Es bastante triste. Todo es desespero”

Aunque el centro de Valencia no fue tan afectado por las inundaciones, las poblaciones aledañas sí y muchas de ellas permanecen incomunicadas debido al desastre. “Estamos sin servicio de agua y la señal de internet está muy mal. Los supermercados cercanos los han saqueado, así que será necesario esperar para ver cómo evoluciona la situación”, narra Andrea Barreto. Hasta el momento no hay una cifra cierta de cuál puede ser la dimensión de la tragedia en el país ibérico.

Sobre cómo la tormenta se alzó de manera meteórica hasta inundar las calles, colombianos residentes en esa región aseguran que, a pesar de la situación, no se imaginaban algo parecido. “Fue todo el día, desde las 7 de la mañana empezó a llover y eran las 6 de la tarde y no paraba de llover, pero, además, en forma torrencial. También cayó granizo, unas bolas gigantes, inmensas. Fue impresionante”, asegura Jairo Franco desde Valencia, quien dice que aún es muy complicado salir a las calles.

“Estoy desde el lunes a las seis y media de la mañana hasta hoy, a las 11 de la mañana; no he estado trabajando, sino intentando auxiliar, cosa que he hecho. 83 vehículos he podido quitar de encima de otros vehículos para poder acceder y poder sacar personas de sus vehículos”, dice Manuel Erazo a SEMANA, otro rescatista que voluntariamente ha auxiliado a víctimas que quedaron atrapadas por el agua y el barro en Valencia.