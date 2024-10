Emotivo video: refugio con centenar de perros quedaron bajo el agua tras tragedia en Valencia, España: “Es una pesadilla”

El refugio ha solicitado a los vecinos que ofrezcan un hogar temporal para los perros, ya que los servicios de emergencia no han podido llegar hasta el lugar para brindar asistencia. “¡Ayer nos desalojaban a nosotras, pero a los perros no, y dijimos que de aquí no nos movíamos, no íbamos a abandonarles aquí!”, mencionaron las encargadas.