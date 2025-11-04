Suscribirse

Mundo

Cometa 3I/Atlas: ¿qué pasaría si golpea la Tierra?

El cometa alcanzó su punto más cercano al Sol a finales de octubre de este año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

5 de noviembre de 2025, 1:48 a. m.
Descubierto en julio de 2025 por el telescopio del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS).
Descubierto en julio de 2025 por el telescopio del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (Atlas). | Foto: Getty Images

El cometa 3I/Atlas —un visitante proveniente de fuera del sistema solar— ha alimentado búsquedas y preguntas constantes. ¿Podría golpear la Tierra? La respuesta es no; no representa peligro. Las agencias espaciales calculan que su paso más cercano al Sol fue a fines de octubre y que su aproximación máxima a la Tierra será a gran distancia, por lo que no existe riesgo de colisión.

¿Cuál es ese cometa?

Detectado por el sistema Atlas el 1.º de julio de este año, 3I/Atlas se clasifica como objetivo interestelar por la forma hiperbólica de su órbita: llega desde fuera del Sistema Solar y no volverá a él. Esa trayectoria y su velocidad lo distinguen de los cometas habituales del cinturón de Kuiper o la nube de Oort.

Contexto: Avi Loeb critica a la NASA por priorizar a Kim Kardashian sobre la verdad en el caso del cometa 3I/ATLAS

El cometa alcanzó su punto más cercano al Sol a finales de octubre de este año, alrededor de 1,4 unidades astronómicas (unos 210 millones de km). Su mayor acercamiento a la Tierra está previsto para el próximo 19 de diciembre, cuando pasará a aproximadamente 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de km), es decir, seguirá muy lejos y sin posibilidad de impacto.

¿Qué se sabe de su composición?

Según diversas investigaciones, a partir de observaciones con telescopios espaciales han mostrado rasgos inusuales. El James Webb (JWST) detectó que el coma —la nube de gas alrededor del núcleo— es muy rico en dióxido de carbono (CO₂) en comparación con cometas típicos, lo que sugiere una química diferente o condiciones de formación distintas a las de los cometas del sistema solar.

Contexto: Cuenta regresiva hasta el 19 de diciembre: cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra, esto podría suceder este día

Además, estudios identificaron trazas de níquel en el gas que rodea al cometa, una observación que ha llamado la atención porque no es habitual en la misma proporción en la mayoría de los cometas.

¿Por qué 3I/Atlas se volvió más brillante?

Entre mediados de septiembre y finales de octubre, el cometa presentó un aumento de brillo muy pronunciado. Equipos liderados por Qicheng Zhang y Karl Battams midieron que el incremento fue mucho más rápido del habitual para cometas a esa distancia del Sol; el fenómeno se documentó mediante datos de sondas solares.

Los investigadores aún no tienen una explicación definitiva: dicen que podría relacionarse con la liberación súbita de gases volátiles o cambios estructurales en la superficie del núcleo.

Contexto: Predicción de Stephen Hawking tendría angustiante relación con el cometa 3I/ATLAS; lo enfocó a los extraterrestres

Si hipotéticamente chocara con la Tierra, tendría consecuencias catastróficas. Dependiendo del tamaño y lugar del impacto, los efectos van desde destrucción local hasta tsunamis, incendios y hasta aerosoles que bloquearían la luz solar durante meses o años, con graves efectos climáticos y en la producción de alimentos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada mostró por primera vez el rostro de su hijo y lanzó pulla a Aida Victoria

2. Cortes de agua en Bogotá: barrios que se verán afectados este miércoles 5 de noviembre

3. Esto es lo que no sabía de la agencia libre de las Grandes Ligas: inician las negociaciones

4. Nicolás Maduro dice que es “más famoso que Taylor Swift y Karol G”: esta fue la burla en plena transmisión en vivo

5. Hombre con cuchillo atacó a dos policías en Medellín y murió tras ser neutralizado por los uniformados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CometaSistema SolarPlaneta Tierra

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.