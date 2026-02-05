Culmina la visita del presidente Petro a Washington: así será su último día en EE. UU. tras una apretada agenda de 4 días

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, regresará a Bogotá en horas de la tarde de este jueves, 5 de febrero, después de un viaje de 4 días a la ciudad de Washington para encontrarse cara a cara con el presidente Donald Trump el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.

Según la misma presidencia de la república, la visita del jefe de Estado colombiano “permitió evidenciar la eficacia de la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, así como los resultados históricos en incautación de drogas, manteniendo como prioridad la defensa de la vida y la libertad”.

Petro aprovechó el tiempo de estadía en la capital estadounidense para encontrarse con senadores y congresistas demócratas y republicanos en las instalaciones del Senado, donde además se encontró con Rand Paul, el senador republicano que fue quien ayudó para que la llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump se diera en el mes de enero.

Presidente Gustavo Petro junto a Rand Paul, senador norteamericano Foto: Presidencia de Colombia

Esta fue una jornada clave “para fortalecer el diálogo bilateral, la cooperación regional y la defensa de los derechos humanos”, según la información ofrecida por la Casa de Nariño, que confirmó que en el encuentro del mandatario con congresistas se abordaron principalmente los temas de la lucha antidrogas y la migración.

En su agenda programada para el día de ayer, miércoles 4 de febrero, también estuvo el encuentro con el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, y una reunión en la OEA con la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum.

El presidente colombiano también tuvo la oportunidad de participar en una sesión parlamentaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde realizó un discurso frente a un gran número de embajadores ante ese organismo internacional.

Petro se centró en llamar la atención de la organización para intentar elevar los esfuerzos en materia de defensa de derechos humanos y otros aspectos como el cambio climático y redactar el capítulo de convenciones americanas de las que había hablado previamente.

Gustavo Petro interviene en la OEA Foto: AFP

“Yo pedí el 19 de abril y acá no hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, que empezáramos a redactar el capítulo de convenciones americanas para los derechos de la mujer, de la naturaleza, derechos colectivos, y ni una palabra que yo sepa; luego, en estos tres años, no fuimos hacia las leyes ni las normas construidas colectivamente”, afirmó el presidente Petro.

En cuanto a su último día en Washington, el presidente sostendrá una reunión privada con agremiaciones de cacao de los Estados Unidos para buscar opciones de fortalecer el comercio de la semilla colombiana, que es un punto clave en el tema de sustitución de cultivos ilícitos.

Más tarde, el mandatario sostendrá una charla sobre cambio climático en Georgetown, donde hablará de los retos de América Latina en la crisis climática y terminará su agenda con una reunión con la diáspora colombiana, más de 200 connacionales, para finalizar su visita en Washington, donde también participará la canciller Rosa Villavicencio.

El presidente, Gustavo Petro, al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026 Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Finalmente, el presidente saldría para Bogotá en la tarde-noche de este jueves 5 de febrero.