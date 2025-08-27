“Dios es chavista”: hija de Diosdado Cabello causa polémica en redes sociales por comentarios sobre despliegue militar de EE. UU.

En un video publicado en redes sociales, la hija de Diosdado Cabello, mano derecha del dictador venezolano Nicolás Maduro, aseguró que Dios es chavista y que están preparados para la guerra, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

“Todos los que estamos aquí entendemos el compromiso y la razón por la que estamos aquí. Yo estoy convencida, primero, de que Dios está con nosotros, segundo, de que Dios es venezolano y, tercero, de que es chavista”, dijo la hija de Cabello.

“Bajo esa convicción, nosotros nos estamos preparando en momentos de paz, pero estamos listos si nos toca ir a la guerra”, aseveró.

Daniela Cabello fue noticia la semana pasada cuando decidió enlistarse como “defensora” de la soberanía de Venezuela, siguiendo el plan de Nicolás Maduro de preparar a miles de personas para un posible enfrentamiento bélico con Estados Unidos.

“Esta es la demostración de lo que somos, la juventud venezolana, lo que representa para nosotros la dignidad de nuestra patria, y aquí estamos, demostrando una vez más que no vamos a permitir que nadie toque suelo venezolano que venga con intenciones de guerra, de violencia, nosotros somos un pueblo de paz”, dijo Daniela Cabello.

En ese mismo video, la hija del ministro del interior venezolano, aprovechó para amenazar a Estados Unidos si se atreviera a entrar a su territorio: “Acá van a encontrar un pueblo unido, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro y dispuestos a defender la patria hasta con la vida misma”, concluyó.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró en los últimos días que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es “una organización criminal”.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos y aseguró que “el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)”.

“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (…) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano”, añadió Cabello en una rueda de prensa.

La semana pasada, medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

“Esos grupos serán confrontados”, afirmó Rubio sin especificar cómo. Según él, algunos “utilizan el espacio aéreo” para “transportar veneno a Estados Unidos”.

“Es un tema muy serio. Tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no”, apuntó.