Donald Trump y María Corina Machado, cerca de verse las caras en un foro mundial en noviembre

Este lunes, 20 de octubre, se dio a conocer la cartelera oficial del esperado America Business Forum, el cual se llevará a cabo el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Este foro se ha transformado en uno de los favoritos de los fanáticos de las charlas motivacionales y del desarrollo económico, puesto que cuenta con personajes que son clave en sus respectivos sectores.

Por eso, ha tenido nueve ediciones anuales desde el año 2017, en las cuales ha recibido más de 300.000 asistentes y ha contado con más de 70 expositores de talla mundial.

Para este año, los nombres más destacados son:

María Corina Machado

La ganadora del Premio Nobel de la Paz es una de las figuras más mediáticas de los últimos días, debido a lo sorpresivo que fue su victoria del importante galardón.

Sin embargo, la ingeniera civil venezolana demostró iniciativas clave desde la sociedad civil de su nación.

Por lo que la página web del America Business Forum Miami aclaró que “su presencia traería la voz del liderazgo intrépido, la transformación regional y la convicción de que los negocios, la innovación y la valentía cívica van de la mano para forjar el futuro”.

La líder de la oposición, María Corina Machado, será una de las oradoras principales del foro. | Foto: AP

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos ha estado en días muy ocupados luego de firmar el cese al fuego entre Israel y Palestina. Además de recibir en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sin embargo, sacará un espacio en su agenda para esta importante cita, en la que se aclaró que su participación se debe a “su liderazgo que ha redefinido lo que significa forjar el futuro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo”.

Teniendo en cuenta la actualidad de la globalización, la visión del mandatario de 79 años, sus proyecciones económicas y su nueva política sobre la soberanía de su país han trascendido las barreras del idioma y la religión.

El presidente Donald Trump en su segundo mandato se convirtió en una de las figuras más mediáticas del mundo. | Foto: GETTY IMAGES

Lionel Messi

El astro del fútbol mundial formará parte de este importante evento por el impacto que generó su llegada al fútbol del continente americano.

Desde que llegó al Inter Miami en el año 2023, provocó un aumento en la inversión en la MLS, puesto que su presencia atrajo el interés de diferentes plataformas de streaming que querían incluir en sus parrillas los partidos del 10 argentino.

De esta forma colocó a uno de los equipos más jóvenes de la liga en los corazones de millones de fanáticos del fútbol mundial.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami se ha convertido en una figura mediática que le dio vida a una liga como la MLS. | Foto: Getty Images

Will Smith

Uno de los actores más carismáticos de los últimos años se ha moldeado una carrera sólida gracias a sus apariciones en producciones como The Fresh Prince of Bel-Air.

Ha sido nominado en tres ocasiones al premio Óscar al mejor actor y fue ganador en el año 2022 por su interpretación de Richard Williams —padre de Venus y Serena Williams—, en la película King Richard.

Su presencia en la importante cita se debe a que Smith tiene “en Miami una conexión profesional y personal con la ciudad, la cual refleja la vitalidad cultural de la región, inspirando al público de todo el mundo”.

El actor estadounidense Will Smith se convirtió en uno de los artistas más reconocidos desde finales del siglo XX. | Foto: ap

Rafael Nadal

Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos llegará a Miami con el fin de compartir su asombrosa historia de vida, puesto que a lo largo de su carrera ha debido afrontar múltiples desafíos.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam cuenta con una gran amplitud de conocimientos que puede compartir, para replicar su mentalidad ganadora, su ferocidad en la cancha y, a la vez, su humildad y respeto. Por ello, se convirtió en una figura de admiración dentro y fuera del terreno de juego.