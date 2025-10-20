Suscribirse

Mundo

Donald Trump y María Corina Machado, cerca de verse las caras en un foro mundial en noviembre

El America Business Forum 2025 reunirá a figuras en Miami.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

20 de octubre de 2025, 10:43 p. m.
Donald Trump y María Corina Machado
Donald Trump y María Corina Machado podrían reunirse | Foto: Getty Images

Este lunes, 20 de octubre, se dio a conocer la cartelera oficial del esperado America Business Forum, el cual se llevará a cabo el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Este foro se ha transformado en uno de los favoritos de los fanáticos de las charlas motivacionales y del desarrollo económico, puesto que cuenta con personajes que son clave en sus respectivos sectores.

Por eso, ha tenido nueve ediciones anuales desde el año 2017, en las cuales ha recibido más de 300.000 asistentes y ha contado con más de 70 expositores de talla mundial.

Contexto: Banco Itaú y la Universidad EAN se unen para impulsar la inclusión financiera de mujeres, jóvenes y la comunidad LGBTIQ+ y reducir brechas sociales

Para este año, los nombres más destacados son:

María Corina Machado

La ganadora del Premio Nobel de la Paz es una de las figuras más mediáticas de los últimos días, debido a lo sorpresivo que fue su victoria del importante galardón.

Sin embargo, la ingeniera civil venezolana demostró iniciativas clave desde la sociedad civil de su nación.

Por lo que la página web del America Business Forum Miami aclaró que “su presencia traería la voz del liderazgo intrépido, la transformación regional y la convicción de que los negocios, la innovación y la valentía cívica van de la mano para forjar el futuro”.

La líder de la oposición María Corina Machado saluda desde lo alto de un camión durante el mitin de cierre de campaña electoral del candidato presidencial Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix, archivo)
La líder de la oposición, María Corina Machado, será una de las oradoras principales del foro. | Foto: AP

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos ha estado en días muy ocupados luego de firmar el cese al fuego entre Israel y Palestina. Además de recibir en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sin embargo, sacará un espacio en su agenda para esta importante cita, en la que se aclaró que su participación se debe a “su liderazgo que ha redefinido lo que significa forjar el futuro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo”.

Teniendo en cuenta la actualidad de la globalización, la visión del mandatario de 79 años, sus proyecciones económicas y su nueva política sobre la soberanía de su país han trascendido las barreras del idioma y la religión.

Mediante una nota, Donald Trump comunicó al mundo el acuerdo entre Israel y Hamás para dar fin a la guerra tras más de dos años de combates.
El presidente Donald Trump en su segundo mandato se convirtió en una de las figuras más mediáticas del mundo. | Foto: GETTY IMAGES

Lionel Messi

El astro del fútbol mundial formará parte de este importante evento por el impacto que generó su llegada al fútbol del continente americano.

Desde que llegó al Inter Miami en el año 2023, provocó un aumento en la inversión en la MLS, puesto que su presencia atrajo el interés de diferentes plataformas de streaming que querían incluir en sus parrillas los partidos del 10 argentino.

De esta forma colocó a uno de los equipos más jóvenes de la liga en los corazones de millones de fanáticos del fútbol mundial.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)
Lionel Messi, capitán del Inter Miami se ha convertido en una figura mediática que le dio vida a una liga como la MLS. | Foto: Getty Images

Will Smith

Uno de los actores más carismáticos de los últimos años se ha moldeado una carrera sólida gracias a sus apariciones en producciones como The Fresh Prince of Bel-Air.

Ha sido nominado en tres ocasiones al premio Óscar al mejor actor y fue ganador en el año 2022 por su interpretación de Richard Williams —padre de Venus y Serena Williams—, en la película King Richard.

Su presencia en la importante cita se debe a que Smith tiene “en Miami una conexión profesional y personal con la ciudad, la cual refleja la vitalidad cultural de la región, inspirando al público de todo el mundo”.

El actor estadounidense Will Smith se convirtió en uno de los artistas más reconocidos desde finales del siglo XX. | Foto: ap

Rafael Nadal

Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos llegará a Miami con el fin de compartir su asombrosa historia de vida, puesto que a lo largo de su carrera ha debido afrontar múltiples desafíos.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam cuenta con una gran amplitud de conocimientos que puede compartir, para replicar su mentalidad ganadora, su ferocidad en la cancha y, a la vez, su humildad y respeto. Por ello, se convirtió en una figura de admiración dentro y fuera del terreno de juego.

.
El tenista español, Rafael Nadal es una de las figuras más importantes del deporte de la última década. | Foto: Getty Images for ITF

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de Baby Demoni contó qué pasó en el hospital antes de que muriera su hija: “No te vayas”

2. Selección Colombia brilla en ranking para el Mundial 2026: así quedó tras última actualización

3. Harold Mosquera se aleja de Santa Fe: estos son sus tres posibles destinos para 2026

4. Caso Tatiana Hernández: Fiscalía asumió investigación en Bogotá tras seis meses sin respuestas en Cartagena

5. Donald Trump y María Corina Machado, cerca de verse las caras en un foro mundial en noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpMaría Corina MachadoLionel Messi

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.