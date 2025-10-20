Suscribirse

Cápsulas

Banco Itaú y la Universidad EAN se unen para impulsar la inclusión financiera de mujeres, jóvenes y la comunidad LGBTIQ+ y reducir brechas sociales

Una alianza entre una entidad bancaria y la Universidad EAN busca fortalecer las capacidades financieras y empresariales de mujeres, jóvenes y personas LGBTIQ+ en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
20 de octubre de 2025, 8:24 p. m.
La iniciativa hace parte del compromiso de Itaú Colombia y la Universidad EAN por fortalecer los procesos de inclusión financiera y reducir brechas sociales.
La iniciativa hace parte del compromiso de Itaú Colombia y la Universidad EAN por fortalecer los procesos de inclusión financiera y reducir brechas sociales. | Foto: Itaú

Con el objetivo de reducir brechas sociales y promover la inclusión financiera, el banco Itaú y la Universidad EAN lanzaron el programa “Finanzas con Orgullo”, una iniciativa educativa dirigida a más de 600 personas, entre ellas mujeres emprendedoras, estudiantes y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

El proyecto, que se desarrollará entre octubre de 2025 y mayo de 2026, contempla tres ciclos formativos con contenidos sobre ahorro e inversión, marketing digital, empoderamiento, finanzas sostenibles y expansión empresarial. Su propósito es fortalecer el conocimiento financiero como herramienta para la equidad económica y social.

Según voceros de ambas instituciones, el programa busca generar impacto en comunidades diversas y fomentar una participación más equitativa en el ecosistema financiero.

A los 18 años, los beneficiarios podrán retirar hasta la mitad del saldo para fines educativos, compra de vivienda o emprendimientos; el acceso completo será posible a partir de los 30 años.
El programa contempla tres ciclos formativos con contenidos en ahorro, inversión, marketing digital, empoderamiento, finanzas sostenibles, entre otros. | Foto: Getty Images

Al respecto, Cristián Peñafiel, vicepresidente de gestión humana de Itaú Colombia destacó que “la diversidad es parte integral de nuestra cultura y un eje transversal de nuestra estrategia de sostenibilidad y de negocio. Con iniciativas como esta buscamos generar impactos positivos a nivel social, ambiental y de gobierno corporativo en todos los países donde operamos”.

Así mismo, Paola Franco, gerente de Impacta – Emprendimiento Sostenible de Universidad EAN, explicó que, “en la Universidad EAN, el trabajo con comunidades y emprendimientos diversos es una prioridad estratégica que nos permite materializar nuestras políticas de inclusión, sostenibilidad y fomento al emprendimiento, generando impacto real desde la academia.”

Contexto: Según informe de ANIF, la población LGBTIQ+ gana espacio en el mercado laboral colombiano, pero enfrenta mayor desempleo

El programa incluye módulos sobre análisis macroeconómico para pymes, gestión presupuestal, ciberseguridad y productos financieros empresariales, con acompañamiento de expertos en finanzas y emprendimiento.

Con esta alianza, Itaú Colombia y la Universidad EAN consolidan su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión (DEI), fomentando la participación de mujeres, jóvenes y personas LGBTIQ+ en el ecosistema financiero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Uber lanza nuevo programa para que conductores ganen dinero extra sin conducir

2. Canal y hora para ver la definición de la serie de campeonato de la Liga Americana

3. Amazon ofrecerá más de 250.000 empleos para la temporada de fin de año. Así puede aplicar

4. “No me volví a poner tacones en el Congreso, pero los uso en algunos territorios”: Andrés Cancimance, del Pacto Histórico, aspira al Senado

5. La actriz Kimberly Reyes y su mamá recibieron importante título en el Congreso de la República de Colombia; estas son las imágenes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ItaúEAN Finanzasmarketing digitalAhorroGobiernoLGBTI

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.