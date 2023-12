“Dos meses después, no se puede permitir que el horror del 7 de octubre de Hamás se desvanezca”: autora británica

Como mujer musulmana, médica y periodista, he dedicado gran parte de mi trabajo a combatir el islam radical. He viajado al noroeste de Pakistán para reunirme con antiguos militantes infantiles talibanes en su proceso de desradicalización que lleva varios años. Me he reunido con supervivientes yazidíes y kurdos del terrorismo del Estado Islámico, incluyendo niñas y mujeres que alguna vez fueron esclavizadas por ISIS, y he hablado con niños soldados obligados a unirse a las filas de ISIS.