EE. UU. da un ultimátum a Irán antes de un posible ataque: “Solo ellos lo saben”

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, respondió a la advertencia de Donald Trump.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 10:31 p. m.
Donald Trump envió un duro mensaje a Irán
Donald Trump envió un duro mensaje a Irán Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes de un posible ataque contra Teherán y después de que el magnate presumiese de la flota estadounidense desplegada recientemente en la región.

Preguntado por la prensa ante una posible fecha límite para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Trump ha asegurado desde el Despacho Oval que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto, si bien no ha dado más detalles sobre los contactos. “Solo ellos lo saben con certeza”, dijo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha mostrado dispuesto este mismo viernes a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias “unilaterales” y se tengan en cuenta las preocupaciones “legítimas” de Teherán.

Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026.
Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026. Foto: Getty Images

“Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques”, ha expresado el ministro, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

Estados Unidos

Marco Rubio proyecta elecciones democráticas en Venezuela a largo plazo, mientras EE. UU. vigila el nuevo gobierno

Mundo

Delcy Rodríguez habría anunciado amnistía general para presos políticos en Venezuela

Mundo

Estados Unidos y Argentina firmarían un acuerdo en materia migratoria que desata la polémica. ¿De qué se trata?

Estados Unidos

La decisión del Gobierno Trump fue ilegal: tribunal de EE. UU. se pronunció contra la decisión de poner fin al TPS para venezolanos

Mundo

Estados Unidos invita a otros países a participar en la producción petrolera de Venezuela

Estados Unidos

Gobierno de Trump está al borde de un nuevo cierre en medio de violentas protestas en Minnesota

Confidenciales

EE. UU. le otorgó visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti: ¿viajará con Petro a la reunión con Trump?

Estados Unidos

John Thune propone que la Ley SAVE exija foto para votar en EE. UU.

El canciller insistió en que Teherán “nunca ha buscado obtener armas nucleares”, pero recalcó que las capacidades de defensa y los misiles iraníes “nunca serán objeto de negociación”.

“La seguridad del pueblo iraní no incumbe a nadie más”, señaló, y precisó que, de momento, “no se ha programado ningún encuentro” con los estadounidenses.

Rusia lanza alarmante predicción si Estados Unidos ataca a Irán: esta fue la advertencia a Donald Trump

En las últimas horas, se confirmó que Irán quiere “llegar a un acuerdo” para evitar una acción militar de Estados Unidos, después de que Teherán dijera estar dispuesto a reanudar el diálogo, aunque sin discutir sus capacidades de defensa y balísticas.

“Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo”, dijo el presidente estadounidense a periodistas en la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si le había dado a Irán un plazo para iniciar conversaciones sobre sus programas nuclear y de misiles, Trump respondió: “Sí, lo he hecho”, pero se negó a decir cuál era.

Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán
Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán Foto: Montaje: Getty/ AFP

“Tenemos una gran armada, flotilla, llámalo como quieras, dirigiéndose ahora mismo hacia Irán”, dijo Trump, refiriéndose a un grupo de portaaviones de la Marina estadounidense en aguas frente a Irán.

“Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Si conseguimos un acuerdo, bien. Si no, ya veremos qué pasa”, afirmó.

Como prueba de que Teherán está dispuesto a negociar, Trump citó lo que definió como la decisión de Irán de detener las ejecuciones de manifestantes.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

La represión de las protestas, según grupos de derechos humanos, dejó más de 6.000 muertos y desencadenó la última ronda de amenazas entre los viejos adversarios.

Con información de AFP y Europa Press*

