El abogado colombiano Andrés Guzmán deja su cargo en el gobierno de Nayib Bukele. Esta es su carta de renuncia

Andrés Guzmán dejará de trabajar en el círculo más cercano del presidente Nayib Bukele. El abogado compartió su renuncia en una columna en SEMANA y en un trino que publicó este lunes. “Dos años de profundas soledades, de dudas y certezas, condensados en esa palabra que hizo que todo valiera la pena. Me despido convencido de que el servicio público puede y debe ser honesto, decente y transformador. Agradezco profundamente al Presidente Nayib Bukele por haberme dado la oportunidad invaluable de descubrir el verdadero poder del servicio , el poder que nace de la ética, del compromiso genuino y del amor por aquellos más vulnerables“, escribió en este medio.

Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente @nayibbukele . Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni… pic.twitter.com/rxItk81Mrk

Con profunda tristeza y sincera gratitud me dirijo a usted para comunicarle mi decisión de renunciar al cargo de Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, cargo que he desempeñado con orgullo, responsabilidad y compromiso.

"El Salvador transitó del caos y la desesperanza a convertirse en una referencia mundial de seguridad, justicia y desarrollo" (Photo by Win McNamee/Getty Images) | Foto: Getty Images

Cada logro alcanzado durante este tiempo ha sido fruto de la visión audaz y decidida que usted imprimió en su gobierno y que supo compartir generosamente con quienes tuvimos el honor de acompañarlo. He sido testigo privilegiado de una transformación histórica, observando cómo El Salvador transitó del caos y la desesperanza a convertirse en una referencia mundial de seguridad, justicia y desarrollo. En este proceso, aprendí que los verdaderos cambios, tal como nos enseña una de las reglas fundamentales del poder, no provienen de discursos vacíos, sino de acciones contundentes y de decisiones estratégicas cuidadosamente ejecutadas.

Durante este período he tenido la oportunidad no solo de aportar al país desde mi conocimiento, sino también de crecer personal y profesionalmente junto a un pueblo admirable, resiliente y lleno de esperanza. Me llevo la riqueza invaluable de haber compartido con hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí para construir un futuro digno para las próximas generaciones.