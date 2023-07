Andrés Guzmán, el colombiano que trabaja para Nayib Bukele, revela cómo es trabajar con el presidente de El Salvador y habla de sus compatriotas presos en ese país

Un país hermoso, con playas espectaculares, donde conocí las “pupusas”, una comida típica, fantástica, llena de sabor; un país en donde en menos de una hora puedes ir de la cima de un volcán a Surf City; un país que me ha enamorado por su gente, ver cada día el orgullo de ser salvadoreño en los ojos de cada persona, la paz y seguridad que se respira en el ambiente. En El Salvador todo es hermoso y muy cercano, pero, desgraciadamente, no siempre fue así.

La violencia y la extrema crueldad de las pandillas era cotidiana y no hay familia salvadoreña que hubiera podido escapar a este imperio del terror. Casi el 80 por ciento de las órdenes de ejecución (homicidios, ajustes de cuentas, extorsiones) provenían de las cárceles. Estos centros de detención se convirtieron en centros de logística y reorganización de las pandillas. Allí, los criminales tenían todo: drogas, prostitutas, mujeres que iban obligadas por los que estaban afuera a dar servicios sexuales dentro de las cárceles, incluso, mujeres obligadas a tener y cuidar sus hijos.

“Salgan rápido de nuestro país. Después no escucharemos lamentaciones”: Nayib Bukele pierde la paciencia con colombianos que delinquen en El Salvador

Las palabras del presidente Bukele resonaron en todo el mundo, despertando una chispa de esperanza y el orgullo que hoy sienten los salvadoreños de su patria. Su enfoque en la seguridad pública y el combate a las pandillas se tradujo en acciones concretas, como la implementación del Plan Control Territorial. Este plan integral ha buscado recuperar los territorios dominados por las maras y abordar las fuentes de financiamiento de las pandillas, así como la reconstrucción del tejido social y comunitario. Pero eso no es todo. El presidente entendió que no se puede erradicar el problema sin atacar sus causas fundamentales. Sin embargo, este proceso de transformación no ha estado exento de desafíos y críticas, como si hacer un cambio de 180 grados fuera muy fácil.