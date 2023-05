“Admiro al presidente Bukele”: Andrés Guzmán, el colombiano que ocupa un alto cargo en el gobierno de El Salvador habla con SEMANA

SEMANA: ¿Cómo conoce a Nayib Bukele?

Andrés Gúzman: Conocí al presidente Bukele hace más de un año, en un evento al que me invitaron en El Salvador sobre temas de Protección de Datos Personales y Privacidad. He dado asesorías y capacitaciones en el mundo sobre estos temas, y desde entonces hemos hablado varias veces. Recientemente, fui invitado por el Gobierno de El Salvador a dar una charla sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, donde el presidente me preguntó sobre la labor que estaba realizando en la Defensoría del Pueblo de Colombia. Le comenté que era el delegado para los Derechos en Entornos Digitales y Libertad de Expresión y le compartí todo lo que hacemos allí: temas de ciberbullying, acoso, violencia de género en la red y protección de niños y niñas en redes sociales.

S: ¿Y luego de eso cómo llega a trabajar con él?

A.G: Él me invitó a liderar este proyecto de la “Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión” en un momento histórico en El Salvador, donde hay miles de desplazados, asilados, víctimas de la violencia y 30 años de reclutamiento de menores de edad, entre otras barbaridades cometidas por las pandillas. Este es un reto muy importante profesionalmente y una oportunidad para ayudar a un país.

S: Usted es un experto en datos personales, inteligencia artificial y ciberderechos. Ese conocimiento que tiene, ¿cómo lo va a poner a disposición del gobierno de El Salvador?

A.G: He dedicado mi vida a los temas de derechos en ambientes digitales, acumulando más de 20 años de experiencia profesional. En la Defensoría del Pueblo, trabajé desde el año pasado como Delegado. La idea es conformar un equipo que aborde todos los temas de DDHH en El Salvador y liderar el trabajo especializado, sin usurpar las funciones de las entidades públicas o privadas.

El objetivo es superar la coyuntura social por la que atraviesa el país, haciendo especial énfasis en todos los ciudadanos sin distingo alguno. Sin embargo, somos conscientes de que temas como la conectividad pueden contribuir a aumentar la educación. La reconstrucción del tejido social es una prioridad para el presidente Bukele.

S: ¿Qué destaca del liderazgo de Nayib Bukele? ¿Qué le ha impresionado de trabajar con él?

A.G: Admiro al presidente Bukele, quien ha dejado una marca en la historia de su país, con dedicación y disciplina. Es un líder destacado y realmente me impresiona el cambio que ha experimentado la nación. Yo había visitado el país antes y todo parecía imposible, pero hoy en día se respira tranquilidad. Es gratificante ver a niños jugando en las calles, algo que no sucedía antes. Se percibe un verdadero cambio y la felicidad de la gente es evidente. Estoy realmente impresionado por esto. El presidente Bukele es un gran líder.

S: ¿Qué espera de su trabajo en El Salvador?

Es un reto importante. No vengo a usurpar lugares ni roles legales institucionales del procurador u otros funcionarios del país. Vengo a apoyar y ser un enlace en la construcción de El Salvador del futuro, libre de pandillas. Es el desafío más importante de toda mi carrera profesional, lo asumo con rigurosidad y compromiso en este momento histórico y coyuntural.