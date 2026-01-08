Mundo

El régimen de Maduro liberó al opositor Juan Pablo Guanipa, al yerno de Edmundo González y a otros opositores en Venezuela

El anuncio llega después de lo dicho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 7:01 p. m.
Juan Pablo Guanipa y Rafael Tudares.
Juan Pablo Guanipa y Rafael Tudares. Foto: X/@cristiancrespoj

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que “está ocurriendo en este mismo momento”.

Ante la noticia, se dio a conocer que el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue liberado y también Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.

En desarrollo...

