El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que “está ocurriendo en este mismo momento”.

Ante la noticia, se dio a conocer que el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue liberado y también Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.

En desarrollo...