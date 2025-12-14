Elecciones de Chile 2025: ¿a qué hora se conocerán los resultados de las votaciones de la segunda vuelta por las presidenciales?

Hoy domingo, 14 de diciembre, es un día crucial para Chile, ya que se establece la realización de la segunda ronda de la Elección Presidencial 2025, proceso para el cual se habilitaron más de tres mil recintos electorales distribuidos en todo el territorio nacional.

Se esperaba que más de 15 millones de personas se acercaran a las urnas durante este domingo para elegir a la próxima presidenta o presidente de Chile para el periodo 2026-2030.

A las 6:00 p.m. hora Chile (4:00 p.m. hora Colombia) se cerraron las urnas en todo el país y comenzó el conteo de votos mesa por mesa.

El balotaje presidencial marca un momento determinante para el rumbo político de Chile. | Foto: AFP

Según las estimaciones de los medios de comunicación y los expertos, se espera que el primer boletín de resultados pueda darse una hora después del inicio de conteo, es decir, a las 5:00 p.m. hora Colombia.

Las estimaciones también dan cuenta que dependiendo de la agilidad y rapidez en el conteo de los votos, se podría saber el resultado oficial general de la segunda vuelta entre las 6:00 y 7:00 p.m. hora Colombia.

El Servicio Electoral (Servel) espera un rápido conteo de los sufragios. Más de 15,6 millones de electores estaban llamados a votar de manera obligatoria.

En Chile, el conteo de votos es público y se realiza en cada mesa de votación inmediatamente después del cierre de las urnas.

Antonio Kast y Jeannette Jara. | Foto: Getty Images

Una vez finalizado el conteo en cada mesa, los resultados se registran en actas oficiales y se transmiten electrónicamente al Servel (Servicio Electoral), que se encarga de consolidar la información a nivel nacional.

Los chilenos eligen al sucesor de Gabriel Boric entre la comunista moderada Jeannette Jara, que representa a una coalición de izquierda, y el exdiputado de extrema derecha José Antonio Kast, amplio favorito en los sondeos.

Los chilenos votaron este domingo en un país polarizado entre el candidato más a la derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años y una comunista moderada que representa a la izquierda.

Los sondeos señalan como favorito a José Antonio Kast, un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Jeannette Jara (izquierda), de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast (derecha), del Partido Republicano | Foto: AFP