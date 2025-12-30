En tres años del Gobierno Petro se han duplicado en tamaño los grupos armados terroristas, según The Wall Street Journal

El prestigioso medio de comunicación The Wall Street Journal emitió un artículo en su portal de noticias en el que da cuenta del crecimiento exponencial de los grupos armados en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro.

Las cifras oficiales de inteligencia revelan que las principales milicias en Colombia casi duplicaron sus filas en apenas tres años, sumando ahora 25.000 integrantes.

Dicho aumento ocurrió bajo el marco de las treguas militares ordenadas por Petro, las cuales sirvieron como una ventana de oportunidad para que estos grupos captaran nuevos miembros y reforzaran su capacidad bélica, según el medio.

El Wall Street Journal pudo confirmar que los grupos armados ilegales que han surgido nuevamente en Colombia están atacando a las fuerzas de seguridad con “drones cargados de explosivos”, en ataques que están en aumento en diferentes zonas del país.

El medio consultó al mayor general Juan Carlos Correa figura entre los altos mandos militares designados para desarrollar estrategias que permitan neutralizar las ofensivas ejecutadas con drones.

“Cuando comenzaron los ataques con drones, el impacto fue bastante severo: la aparición repentina de una capacidad que, francamente, no estaba en nuestro radar”, dijo Correa.

Según el informe, aunque la atención global se concentra en el uso de drones en el conflicto ucraniano, los carteles colombianos han adoptado discretamente esta tecnología.

Gracias a su gran poder adquisitivo, estas organizaciones criminales integran aeronaves no tripuladas para enfrentar a unas fuerzas de seguridad ya superadas en capacidad.

Esta innovación tecnológica no solo robustece su ventaja táctica, sino que complica significativamente la interrupción del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, permitiendo que estos grupos operen con mayor impunidad frente a la vigilancia estatal.

La presión de Estados Unidos, especialmente la presión que ha ejercido el presidente Donald Trump sobre Maduro y el régimen venezolano ha hecho que también se ponga en la lupa sobre las labores del gobierno de Gustavo Petro para combatir el narcotráfico.

