MUNDO

En tres años del Gobierno Petro se han duplicado en tamaño los grupos armados terroristas, según The Wall Street Journal

El medio estadounidense se refirió a las nuevas armas que emplean los narcotraficantes en Colombia.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 8:34 p. m.
Gustavo Petro Grupo armado
Gustavo Petro Grupo armado Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El prestigioso medio de comunicación The Wall Street Journal emitió un artículo en su portal de noticias en el que da cuenta del crecimiento exponencial de los grupos armados en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro.

Las cifras oficiales de inteligencia revelan que las principales milicias en Colombia casi duplicaron sus filas en apenas tres años, sumando ahora 25.000 integrantes.

Dicho aumento ocurrió bajo el marco de las treguas militares ordenadas por Petro, las cuales sirvieron como una ventana de oportunidad para que estos grupos captaran nuevos miembros y reforzaran su capacidad bélica, según el medio.

El Wall Street Journal pudo confirmar que los grupos armados ilegales que han surgido nuevamente en Colombia están atacando a las fuerzas de seguridad con “drones cargados de explosivos”, en ataques que están en aumento en diferentes zonas del país.

Mundo

Gran buque petrolero de Venezuela está en fuga y la Guardia Costera planea operativo para incautarlo

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

Mundo

Líder de Corea del Norte reveló su “principal medio de ataque” y mostró una nueva arma que puede “aniquilar al enemigo”

Noticias Estados Unidos

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares en efectivo: el video que desató furor

Mundo

Lo que se sabe del robo millonario a banco en Navidad

Tecnología

Cortante respuesta de SpaceX, de Elon Musk, a un reconocido medio: “Otra historia engañosa”

Mundo

Estados Unidos identificó objetivos en Venezuela para posibles ataques si Trump los aprueba: se incluyen instalaciones militares

Mundo

La defensa del ‘Wall Street Journal’ a la absolución del expresidente Álvaro Uribe: “Se ha corregido una injusticia”

El medio consultó al mayor general Juan Carlos Correa figura entre los altos mandos militares designados para desarrollar estrategias que permitan neutralizar las ofensivas ejecutadas con drones.

“Cuando comenzaron los ataques con drones, el impacto fue bastante severo: la aparición repentina de una capacidad que, francamente, no estaba en nuestro radar”, dijo Correa.

Antes de terminar 2023, el presidente Petro puso sobre la mesa la posibilidad de que el Estado les pague a los grupos armados para que dejen de delinquir. Según él, la decisión la tomarán los colombianos.
El presidente Petro ha defendido en distintas ocasiones su proyecto de paz total Foto: getty images / PRESIDENCIA

Según el informe, aunque la atención global se concentra en el uso de drones en el conflicto ucraniano, los carteles colombianos han adoptado discretamente esta tecnología.

Gracias a su gran poder adquisitivo, estas organizaciones criminales integran aeronaves no tripuladas para enfrentar a unas fuerzas de seguridad ya superadas en capacidad.

Trump lanza advertencia a Petro y pone a Colombia en la mira tras prometer ataques por tierra: “Es un tipo malo; tiene que tener cuidado”

Esta innovación tecnológica no solo robustece su ventaja táctica, sino que complica significativamente la interrupción del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, permitiendo que estos grupos operen con mayor impunidad frente a la vigilancia estatal.

La presión de Estados Unidos, especialmente la presión que ha ejercido el presidente Donald Trump sobre Maduro y el régimen venezolano ha hecho que también se ponga en la lupa sobre las labores del gobierno de Gustavo Petro para combatir el narcotráfico.

Gustavo Petro y el ELN
Gustavo Petro y el ELN Foto: Semana

Más de Mundo

Fuerzas de EEUU persiguen a un petrolero en el Caribe

Gran buque petrolero de Venezuela está en fuga y la Guardia Costera planea operativo para incautarlo

Gustavo Petro Grupo armado

En tres años del Gobierno Petro se han duplicado en tamaño los grupos armados terroristas, según The Wall Street Journal

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

EE.UU.

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

En esta foto sin fecha, proporcionada el viernes 26 de diciembre de 2025 por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong-un inspecciona la producción de misiles y proyectiles en una fábrica ubicada en un lugar no revelado, Corea del Norte.

Líder de Corea del Norte reveló su “principal medio de ataque” y mostró una nueva arma que puede “aniquilar al enemigo”

x

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares en efectivo: el video que desató furor

Ladrones roban 30 millones de euros de un banco alemán

Lo que se sabe del robo millonario a banco en Navidad

EE.UU.

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

La secretaria de Seguridad Nacional impulsa una estrategia visual, tecnológica y diplomática para reforzar la contención migratoria

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Noticias Destacadas