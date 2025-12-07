Suscribirse

Gustavo Petro señaló a Estados Unidos de tener los aliados “equivocados” por bombardeos en el Caribe

El presidente aseguró que las personas fallecidas en esos ataques serían pescadores.

Redacción Confidenciales
7 de diciembre de 2025, 7:21 p. m.
Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas a los bombardeos que Estados Unidos está efectuando contra embarcaciones en el Caribe.

El jefe de Estado colombiano compartió un reportaje de prensa internacional en el que los pescadores relatan los temores que sienten al salir a navegar por los ataques que están haciendo las Fuerzas Armadas estadounidenses por orden del mandatario republicano.

“Quienes mueren por misiles son pobres pescadores; algunos, por necesidades, hacen viajes cortos de cocaína a los narcos. Los que salen indultados son expresidentes con fuertes vínculos con el narcoterrorismo en Honduras y en Colombia”, escribió Petro en su cuenta de X.

Contexto: Presidente Petro tras la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora: “Su labor por la paz lo hace ciudadano grande de Colombia”

El presidente aseguró que los lancheros solo transportan algunos kilos de narcóticos y señaló a expresidentes latinoamericanos, sin decir nombres, de estar vinculados con el tráfico de centenares de toneladas de sustancias ilegales.

“Los primeros, algunos, viajan con kilos; los segundos, con centenares de toneladas. Estados Unidos está equivocando sus aliados. Sus aliados no pueden ser los narcos”, puntualizó Petro.

La política de bombardeos a embarcaciones en el Caribe comenzó en septiembre y desde entonces se han confirmado alrededor de 22 ataques a pequeños barcos.

