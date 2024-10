🔴En vivo | Israel conmemora un año de la matanza: desgarradores relatos de dolor desde el lugar donde se realizó el festival Nova

10: 20 a.m Misiles balísticos hacia Israel

10:05 a.m

‚ÄúLa fuerza por s√≠ sola no alcanza para garantizar la seguridad de Israel‚ÄĚ

El ministro de relaciones exteriores de Francia, Jean-No√ęl Barrot afirm√≥ en una rueda de prensa que ‚ÄúLa fuerza por s√≠ sola no alcanza para garantizar la seguridad de Israel‚ÄĚ y que la violencia amenaza con sumir a un pa√≠s muy fr√°gil en un caos duradero, ocasionando una amenaza a√ļn m√°s la seguridad actual de Israel. Adicional a ello, dijo que Hezbol√° tiene una gran responsabilidad en esta situaci√≥n, al haber arrastrado a L√≠bano a una guerra que no eligi√≥.

9:40 a. m:

El ejército israelí afirma que Hezbolá lanzó 135 proyectiles

9:15 a. m.

Dolor en el lugar donde se realiz√≥ la matanza del festival de m√ļsica Nova

Una multitud emocionada inici√≥ las ceremonias en Reim, el lugar del festival de m√ļsica Nova donde al menos 370 personas murieron, con un minuto de silencio a las 06H29 (03H29 GMT), la hora exacta en la que comenz√≥ el peor ataque de la historia reciente de Israel. ‚ÄúEl dolor no desaparece, al contrario, s√≥lo se intensifica‚ÄĚ, dijo a la Doron Journo, un hombre cuya hija Karin, de 23 a√Īos, muri√≥ en el acto.

Rudy Glazer llora a su hermano Ranani Glazer, asesinado por Ham√°s. Ten√≠a 23 a√Īos. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images) | Foto: Getty Images

Al leer el √ļltimo mensaje que ella le mand√≥, este hombre imponente no puede contener las l√°grimas: ‚ÄúSi no vuelvo, sepan que los quiero‚ÄĚ, dec√≠a. ‚ÄúLa gente aqu√≠ es amable, eso me reconforta en cierto modo, las familias [de las v√≠ctimas] est√°n muy unidas‚ÄĚ, agreg√≥, antes de volver a recordar a su hija.