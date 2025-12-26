Esta es la razón por la que Donald Trump decidió atacar al Estado Islámico en Nigeria

El presidente Donald Trump dijo el pasado jueves, 25 de diciembre, que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “numerosos” ataques mortales contra el Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, y prometió que habrá más si esa organización continúa matando cristianos en ese país.

“Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente añadió que el “Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos” el día de Navidad, contra objetivos del Estado Islámico.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

El Comando militar estadounidense en África dijo en una publicación en X que llevó a cabo un ataque “a petición de las autoridades nigerianas... que mató a múltiples terroristas de Isis”, al usar el acrónimo de ese grupo armado.

Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en X la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba “agradecido por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano”.

Estados Unidos lanzó “un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista” tras varias semanas de amenazas de Trump

Los ataques son los primeros de fuerzas estadounidenses en Nigeria bajo el gobierno de Trump, que inesperadamente criticó a la nación africana en octubre y noviembre al afirmar que los cristianos allí enfrentaban una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”.

La ofensiva forma parte del esfuerzo más amplio de Estados Unidos contra el terrorismo yihadista, aunque ha generado debate sobre su eficacia y motivaciones, especialmente por la compleja realidad de los conflictos en Nigeria.

La policía nigeriana y el escuadrón antibombas aseguran el lugar de un ataque aéreo estadounidense en el noroeste de Jabo, Nigeria, el viernes 26 de diciembre de 2025. (Foto AP/Tunde Omolehin) Foto: AP

Durante su primer mandato, Trump mantuvo y en algunos casos intensificó las operaciones militares contra grupos afiliados al Estado Islámico fuera de Oriente Medio.

En Nigeria y la región del lago Chad operaba Isis-West Africa (ISWAP), una escisión de Boko Haram que había jurado lealtad al Isis. Este grupo llevaba a cabo ataques contra fuerzas militares, secuestros y masacres de civiles, desestabilizando Nigeria y países vecinos como Níger, Chad y Camerún.

Los bombardeos estadounidenses tenían varios objetivos, primero, debilitar la capacidad militar y logística de ISWAP, eliminando líderes, campamentos y arsenales.

Presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó una dura advertencia al Gobierno de Nigeria. Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, buscan apoyar indirectamente a los ejércitos locales, que a menudo carecían de medios tecnológicos y de inteligencia suficientes para combatir al grupo. Finalmente buscan evitar que el Isis consolidara un nuevo bastión en África, lo que podría haber facilitado ataques internacionales o una mayor expansión regional.

*Con información de AFP.